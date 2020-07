După demisia lui Emily Burghelea de la emisiunea Acces Direct în locul său a fost angajată Cosmina Adam, solistă de muzică populară. Pe frumoasa Emily o ştiţi de la emisiunea Bravo, ai stil!, unde a avut un parcurs extraordinar, ajungând în finală.

În video de mai jos veţi afla direct de la ea motivul demisiei sale de la Acces Direct.

Noua asistentă, deși s-a arătat a fi extrem de încântată de acest lucru și de acest nou început, a fost pusă imediat la zid de către telespectatorii Antenei 1 care i-au reproşat faptul că a făcut o alegere proastă.

Noua asistentă de la Acces Direct

Fanii, supăraţi pe noua asistentă

Potrivit cancan, demisia lui Emily Burghelea de la Acces Direct a stârnit numeroase controverse. Fosta asistentă a mărturisit cu ochii în lacrimi că Vulpița este agresată de Viorel, motiv pentru care mulți telespectatori au renunțat să se mai uite la emisiunea de la Antena 1.

În locul lui Emily Burghelea a venit Cosmina Adam. Cu toate acestea, fanii emisiunii Acces Direct care o susțin pe Emily Burghelea au taxat-o pe Cosmina și i-au reproșat faptul că a făcut o alegere greșită, acceptând postul de la Antena 1.

”Ai făcut cea mai mare greșeală a carierei tale”, i-a reproşat cineva.

”Cosmina, poate convingi pe cine trebuie să ne scape de Vulpița și Viorel. Eu am foarte mult timp de când nu mai urmăresc emisiunea”.

” Nu poate Cosmina să spună șefilor să îi de afară pe Vulpița și Viorel. Ei fac mulți bani acolo, emisiunea are o audiență foarte mare, dacă nu făceau audiență nu-i mai chemau”, a scris altcineva.

”Altă emisiune și alt post de televiziune nu ai găsit? Succes pe calea cântecului” i-a transmis un alt fan pe site-ul emisiunii menţionate mai sus.

Emily Burghelea și-a dat demisia demascând ce se întâmplă acolo

”Mirela, tu ştii că Viorel o agresează pe Veronica şi noi trebuie să ne facem că plouă? Eu nu pot să trec peste chestia asta. Chiar nu pot să trec. A plâns la mine înainte de emisiune. Eu nu pot”, a spus ea făcând referire la cazul social pe care emisiunea îl prezintă de luni de zile.

Pe Instagram, Emily a venit cu completări:

”Ultima poză făcută în acest studio! DEMISIONEZ! Nu am cum să accept ce se întâmplă! Nu mi se pare normal! E sub demnitatea umană că o femeie să ne spună că este agresată şi noi să fim obligaţi să ne facem că plouă doar de dragul artei. Eu nu pot să fac asta. Am zis în direct asta şi îmi asum! Chiar dacă voi fi dată în judecată. Îmi pare rău dar nu pot să tac. A fost o experienţă frumoasă până la un punct când lucrurile au început să degenereze. Atât am avut de zis… La revedere!”.