Poliția locală, un nou scandal. Agent acuzat că a omorât în bătaie un bărbat

Noul scandal îl are în centru pe un polițist local din Arad. Acesta este pus sub acuzare după ce l-ar fi bătut până la moarte pe un bărbat. Victima ar fi fost ridicată cu forța de pe stradă pe motiv că ar fi consumat substanțe halucinogene dintr-o pungă.

Conform datelor publice legate de acest caz, victima ar fi fost lovită cu piciorul în cap. În scandal sunt implicați însă mai mulți polițiști locali care ar fi luat parte la misiune. Victima a fost încătușată din cauza faptului că se droga cu substanțe halucinogene. Mai mult, omul străzii ar fi agasat și trecătorii.

Bărbatul ar fi decedat în urma loviturilor aplicate.Astfel, agentul care a intervenit este vizat în acest sens.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad efectuează un acest moment cercetări legate de caz. Agentul de poliție are 29 de ani și este cercetat pentru infracțiunea de tortură încheiată cu decesul victimei.

Incidentul a avut loc în zona Gării din Arad. Un martor a apelat numărul de telefon al Poliției Locale și a sesizat comportamentul agresiv al unei persoane. Martorul le-a precizat oamenilor legii că bărbatul consumă substanțe halucinogene dintr-o pungă și agasează trecătorii.

„La data de 14.07.2023, martorul I. G., administrator la S.C A. G. S.R.L (casa de schimb valutar), avand punctul de lucru in Piata Garii din mun. Arad a sesizat telefonic Politia Locala Arad despre comportamentul agresiv al unei persoane de sex masculin ce consuma substante halucinogene din punga si agasa trecatorii. „, arată concluzia procurorilor.

La fața locului au ajuns imediat un echipaj al Poliției Locale din Arad. Cei trei agenți implicați în scandal l-au imobilizat și încătușat pe omul străzii. În documentul întocmit de procurori este specificat faptul că polițiștii au folosit forța fizică în acest sens.

Conform datelor strânse de procurori, doi dintre membrii echipajului i-au aplicat victimei mai multe lovituri. Acest scandal a avut însă loc în parcare a sediului D.G.P.L Arad. În tot acest timp, victima a rămas încătușată. Omul străzii ar fi primit lovituri în zona capului dar și la nivelul membrelor.

„Agentul L. F-N i-a aplicat persoanei vatamate mai multe lovituri cu piciorul in zona capului, iar agentul G.C. i-a aplicat persoanei vatamate o lovitura cu piciorul in partea posterioara, inainte ca aceasta sa fie condusa in sediu, aspecte surprinse de catre camerele de supraveghere video instalate pe exteriorul cladirii.”, precizează procurorii.