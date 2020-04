„La ora actuală, în judeţul Alba sunt 33 de cazuri pozitive COVID-19. 11 din 33 de cazuri sunt înregistrate într-o comună din judeţ, având legătură epidemiologică între ele, astfel încât, ca urmare a anchetei epidemiologice, specialiştii DSP Alba au propus CJSU intensificarea măsurilor de supraveghere şi izolare la domiciliu a persoanelor din comună, pentru a evita răspândirea atât în localitatea respectivă, cât şi în localităţi învecinate. Ancheta epidemiologică va fi extinsă la nivelul întregii comune, fiind în curs de derulare”, a transmis, duminică, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Alba, Alexandru Sinea.

Prefectul Nicolae Albu a declarat, pentru Agerpres, că Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Alba, întrunit duminică, a decis ca Poliţia şi Jandarmeria să-şi intensifice şi să-şi diversifice acţiunile de verificare referitoare la respectarea prevederilor ordonanţelor militare privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, la nivelul comunei Ciuruleasa şi comunităţile limitrofe – oraşul Abrud şi comuna Sohodol.

„Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba va informa, de îndată, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la rezultatele anchetelor epidemiologice efectuate de DSP Alba în UAT Ciuruleasa în vederea evaluării şi analizării oportunităţii de instituire a măsurii de carantină la nivelul UAT Ciuruleasa”, a afirmat prefectul de Alba.

DSP Alba a înaintat o propunere către CJSU Alba de carantinare a localităţii din Apuseni

„Este o propunere, decizia se poate lua numai de la nivel naţional. Propunerea va trebui justificată foarte temeinic. Vor trebui făcute nişte rapoarte foarte temeinice de către DSP şi de grupul de suport tehnic care a făcut propunerea respectivă pentru a justifica de ce este necesară carantina”, a explicat prefectul.

Nicolae Albu a subliniat că încă de sâmbătă au fost luate deja decizii graduale în Ciuruleasa

„Împreună cu Poliţia, am izolat străzile respective (unde se află locuinţele persoanelor testate pozitiv – n.r.), am pus filtre la intrare şi la ieşire din localitate. Am stabilit cu primarul şi jandarmii nişte reguli destul de stricte”, a afirmat prefectul Nicolae Albu.