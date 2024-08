Un nou dispozitiv bazat pe inteligența artificială. Îți organizează întreaga zi

Plaud se pregătește să lanseze în curând un gadget revoluționar bazat pe inteligența artificială. Acest dispozitiv inovator este proiectat să te însoțească pe parcursul întregii zile și să îți organizeze activitățile într-un mod eficient.

Intitulat NotePin, acest dispozitiv elegant, cu un design sofisticat în formă de pilulă, este creat pentru a înregistra notițele și întâlnirile tale, îmbunătățind astfel eficiența în organizarea și gestionarea sarcinilor zilnice.

NotePin, disponibil cu diverse accesorii, poate fi purtat ca pandantiv, atașat la îmbrăcăminte sau la încheietura mâinii, oferind astfel flexibilitate și confort maxim.

Cu o autonomie de până la 20 de ore de înregistrare continuă, dispozitivul este ideal pentru sesiuni extinse de notițe sau întâlniri.

Totuși, nu este necesară utilizarea continuă. Pentru a începe înregistrarea, tot ce trebuie să faci este să apeși pe dispozitiv.

Plaud consideră dispozitivul cu inteligența artificială drept unul de încredere, care nu doar transcrie și rezumă informațiile, ci și generează idei valoroase din activitățile zilnice.

Totuși, pentru funcționalități avansate, cum ar fi identificarea vorbitorului în conversații, utilizatorii vor avea nevoie de un abonament anual de 79 de dolari.

👏 😌 Meet PLAUD NotePin.

The wait is over! The all-new #PLAUD wearable #AI memory capsule is here.

🔥 Pre-orders are live.

Get this groundbreaking new AI #wearable now to ensure yours ships by October.https://t.co/czKNS3WkRz pic.twitter.com/SjpmzTM0KP

— PLAUD (@PLAUDAI) August 28, 2024