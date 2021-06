De la miezul nopţii până la 5.30 dimineaţa, Rai 1 a transmis exclusiv documentare, reportaje şi ediţii speciale TG1 din Piaţa Sfântul Petru. A fost un mare noroc pentru mine faptul că le-am urmărit.

După patru ore de somn, la 9.30, mă suna Tatiana Niculescu de la BBC, rugându-mă să vin pentru o înregistrare. Am stabilit ora, 11.30, însă a sunat apoi Realitatea TV şi aşa a început sarabanda.

La 11 am dat un interviu de cinci minute la Realitatea, la 12 am intrat la ei în emisie, până la 12.45. Ieşind, mă căuta Radio Total. Am înregistrat 15 minute acolo, ducându-mă la BBC, unde am înregistrat 25 de minute pentru „Interviul săptămânii”. Am luat şi nişte bani şi am plecat spre casă pe jos.

Ajuns acasă, am aflat că mă căutaseră de la Antena 1. Apoi a sunat Carmen Bendovschi şi mi-a smuls promisiunea că voi veni tot la ei, între 18.45 şi 20, cu Petre Roman. Am rugat-o pe fata de la Antena 1 să apeleze la altcineva… A revenit.

Aşa încât, am intrat cinci minute în telejurnalul de seară al Antenei, de unde am coborât în fugă în stradă, aşteptat de maşina Realităţii, iar la 19.30 reintram în studioul în care fusesem la prânz.

Întors acasă la 20.15, am mâncat, am băut câteva pahare din vinul de la Saon şi m-am băgat în pat. După ce am vorbit îndelung cu Aurora la telefon, pe la ora 22, a sunat Europa FM: zece minute. Mai telefonase Realitatea. Voiau să revin la ei, întrucât se răspândise vestea – retractată de Rai peste un ceas – că Papa ar fi murit. Am refuzat să mă dau jos din pat.

La 23.30, Naţional TV, despre care nu ştiam mare lucru. După zece minute prin telefon, mi-au cerut insistent să vin la ei. Maşina a sosit la 23.45, am intrat după miezul nopţii în emisie şi m-am întors acasă la 2.

Ziua de ieri a fost mai liniştită: doar trei minute în telejurnalul Prima TV, 50 de minute în emisiunea Realităţii – după ce se anunţase decesul Papei la 21.37 (ora Romei) şi întors la 1.30 acasă, cinci minute prin telefon pentru Antena 1.

Mă căutase şi Lucian Curte de la Radiodifuziune. Am stabilit: 15 minute în direct azi la 11.30, însă eu m-am întors cu câteva minute mai târziu de la biserică, unde, mulţumesc lui Dumnezeu, am ajuns la sfârşitul utreniei.

Aşadar: în decurs de 40 de ore, şase emisiuni TV, alte trei intervenţii prin telefon şi trei interviuri radiofonice.

20 aprilie 2005

E vreme caldă, frumoasă, după ce ieri a fost frig şi înnorat. Ieri la ora 14 m-am întâlnit cu Costache la „Pescarul”.

La ora 19, când ieşeam de acolo, se anunţa că fusese ales noul Papă. Urma să i se facă public numele. Când intram în casă, mama mi-a spus că mă căutase Cătălin Chirilă de la B1.

A sunat însă Naţional TV şi am făcut un comentariu de zece minute prin telefon, spunând că important pentru mine este dacă va fi ales Papă cardinalul Joseph Ratzinger sau altcineva.

La cinci minute după ce am pus telefonul în furcă, Rai 1 anunţa că fusese ales Ratzinger, devenit Benedict al XVI-lea.

Am mai făcut aseară un comentariu pentru Radio Total, iar la 9.30 unul pentru BBC.

La ora 13.30 am intrat în direct în emisiunea lui Vartan Arachelian, după radiojurnalul de la România Actualităţi.

La 13.50 ieşeam din studio, întorcându-mă prin Cişmigiul însorit, plin de flori şi de oameni ieşiţi la plimbare. La ora 15 au venit aici Bogdan Comaroni şi un coleg cu care am înregistrat pentru „Ziua” o discuţie de aproape 50 de minute. Spre sfârşitul ei a telefonat Alison, care nu a mai revenit.

Voi mai intra mâine, după 22.10, în emisiunea lui Cristian Curte, cinci minute prin telefon.

21 aprilie 2005

Am dormit de trei ori peste zi – din cauza vremii închise – după ce noaptea trecută nu dormisem decât vreo două ore. La 8 am văzut interviul din „Ziua”; a apărut foarte bine.

În urmă cu câteva minute am vorbit la telefon cu Lavrentie şi a rămas să ne întâlnim abia după Paşti, astfel încât voi pleca poimâine la Bistriţa ca să mă spovedesc. Voi fi acolo în Duminica Floriilor, întorcându-mă a doua zi. Mâine la ora 13 voi fi la Teatrul Naţional, la comemorarea a 90 de ani de la Genocidul armenilor.