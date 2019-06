După Breaking Bad, a apărut NOS4R2! Interviu față în față cu actorul american Zachary Quinto. Dezvăluiri din culisele celei mai palpitante producții TV

De la producătorii serialelor de megasucces „Breaking Bad” și „The Walking Dead” vara aceasta avem primul sezon din NOS4A2, cu Zachary Quinto în rolul principal. În plină vară am ajuns să vorbim despre Crăciun! Mai exact, despre Tărâmul înfricoșător al Crăciunului din lumea fantastică a lui Charlie „Nosferatu” Manx. Povestea lui Nosferatu a fost rescrisă de Joe Hill, fi ul celebrului romancier Stephen King, iar noul tip de vampir este mult mai înspăimântător, deși nu mai are clasicii colți și nu bea sânge.





O altfel de poveste cu vampiri, NOS4A2, îi are în centrul acțiunii pe Victoria McQueen - interpretată de Ashleigh Cummings, o tânără care își descoperă puterile supranaturale - și pe nemuritorul Charlie Manx, interpretat de Zachary Quinto. Actorul american, pe care românii l-au mai văzut în seriale de succes precum Star Trek și Heroes, ne-a acordat, în exclusivitate pentru România, un interviu în care a dezvăluit secrete din culisele celui mai așteptat serial. NOS4A2 a avut premiera pe 6 iunie și este difuzat săptămânal, la ora 22.00, pe canalul AMC.

Evenimentul zilei: - Bună, Zachary, felicitări pentru noul serial NOS4A2 (n.r. Nosferatu – o altfel de poveste cu vampiri) care, cu siguranță, va avea succes! Transformarea ta într-un demon cu vârsta de 135 de ani e incredibilă. A fost greu să vorbești sau să intri în rolul lui Charlie Manx, cu acele proteze pe față? Ai avut și tu un cuvânt de zis? De exemplu, ai cerut dinți mai mari ca să pari mai înfricoșător?

Zachary Quinto: - Da, chiar a fost una dintre cerințele mele să am dinți mai urâți. A fost o parte esențială a clădirii acestui personaj, a fost un aspect important al portretizării lui și, prin urmare a fost necesar să particip la transformarea fizică. De aceea am spus echipei că avem nevoie de cei mai buni artiști în machiaj cu efecte speciale. Și asta s-a și întâmplat! Joe Harlo s-a alăturat echipei, un premiat în domeniu, am lucrat cu el de două ori în trecut și e foarte talentat. El ne-a ajutat să creăm cea mai bună versiune a personajului și, simultan, am creat și trăsăturile personalității lui Charlie Manx. Făceam teste cu machiajul în fața camerei și atunci am văzut că avem nevoie de niște dinți mai fioroși. Varianta prototip era mult mai apropiată de niște dinți normali. În serial, Manx, în varianta lui tânără, avea dinți buni, apoi, pe parcursul îmbătrânirii, au devenit tot mai urâți. Eu le-am spus că mereu ar trebui să aibă dinți urâți, crăpați.

- Un semn al răutății lui?

- Un semn al foamei lui. Totodată, am ținut cont că vine dintr-un timp în care nu existau tratamente stomatologice bune. Și are 135 de ani! Trebuie să se vadă și asta. Cred că acești dinți sunt o parte foarte importantă a transformării. Când copiii se apropie de Tărâmul Crăciunului, dantura lor devine asemănătoare cu a lui Manx. Asta arată felul în care acest gen de vampir, Charlie Manx, îi tranformă pe micuți. Nu e un vampir clasic, nu are colți...

- Scenariștii au dus noțiunea de vampir la un alt nivel, nu vorbim de vampirii tradiționali…

- Da, e un vampir diferit, e categoric un succubus, un vampir energetic care suge puterea, vitalitatea și chiar viața. De aceea, când îmbătrânește, fizicul arată că e gol pe interior. Așa am decis ca și aspectul mâinilor să fie impresionant, ca și cum ar vrea să apuce mereu ceva. Mâinile lui au unghii lungi, ca ghearele.

- Personajul pe care îl interpretezi se folosește de bomboane și mirajul Crăciunului pentru a răpi copii. Scenariul e teribil, e greu pentru un părinte să-l urmărească. Crezi că există și o lecție, un tâlc în povestea lui Nosferatu?

Mihai Tudose, ce acuze DURE la adresa Guvernului Dancila: Din pacate, nu se sinucid intr-o camera...

Pagina 1 din 2 12