Norocul, indicat de Jupiter, sau Venus. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 16 februarie s-au născut John McEnroe, Machito, Hugo De Vries, Carlos Paredes, Mario Sabato, Sonny Bono, Lucia Demetrius, Mihai Grămescu, Constantin Stoiciu.

Pe 16 februarie în calendar este un Sfânt, Cuv. Flavian. Interesant cuvios, care şi-a făcut pe vârful unui munte o chilioară şi a petrecut acolo şaizeci de ani fără să vadă şi să audă pe cineva, ci numai înteletnicindu-se cu cercetarea cărţilor. Nu s-a îmbolnăvit niciodată şi s-a săvârşit din lumea aceasta la o sută de ani și ceva. Deştept Sfânt, Cuv. Flavian!

Tot pe 16 februarie, în calendarul creştin-ortodox, este Sf. Pamfilie. Tradiţia spune că dacă în această zi a Sf. Pamfilie este soare şi timp frumos, iarna se întoarce în putere. Să ne amintim că Phil, marmota, pe 2 februarie, a fost foarte hotărât să indice că iarna o să nai dureze șase săptămâni!

Despre noroc

Etimologic, cuvântul noroc provine din slavonă, ”naroku” fiind întâlnit în poloneză, sârbă, croată, având înțelesul de soartă. Probabil că a existat în limba română, latina vulgară, și un derivat, ”cadere” care înseamnă a cădea. A mai rămas, oarecum, în locuțiunea ”îți cade bine”. Implicația aici este de a da peste circumstanțe fericite, de a beneficia de evenimente neprevăzute favorabile.

Pur și simplu respins de raționaliști (care văd în orice eveniment fortuit doar o coincidență fără legătură cauzală), însăși conceptul de noroc poate fi interpretat în multe moduri diferite: mijlocirea divină, aura benefică, puterea de a folosi forțele naturale sau chiar angelica protecție pentru a numi doar cele mai frecvente explicații. Ieromonahul Dionisie Ignat, cel de bună amintire de la Sf Munte Athos, spunea că norocul este Binecuvântarea Domnului. Dar astrologia? Ce ne spune ea despre acest subiect? Bună întrebare!

Așa cum, într-o temă natală, inteligența nu depinde de un singur factor astrologic, norocul se poate manifesta sub multe forme, iar norocul indicat de Jupiter nu este același cu cel al lui Venus, sau Neptun. Neptun fiind un pic special, ne vorbește mai mult despre „providență” decât despre noroc, nici nu am făcut bine că l-am pomenit aici. După cum am mai spus planetele transsaturniene trebuie privite cu prudență într-o temă natală. Prin urmare, vom studia aici, foarte pe scurt, binomul Jupiter-Venus.

Toate manualele de astrologie tradiționale sunt de acord cu faptul că norocul, într-o temă natală, depinde în primul rând de Jupiter (cunoscut sub numele de „marele benefic” sau „ Fortuna Major”) și în al doilea rând de Venus („micul benefic” sau „Fortuna Minor”). Cu toate acestea, odată ce acest lucru a fost stabilit, abia acum începe greul!

După cum ne putem imagina, este deci o problemă de configurație: este necesar ca Jupiter (sau Venus) să fie atât puternic (dominant), cât și în stare bună în zodiac (semn, aspecte interplanetare) și terestru (aspecte House, unghiuri). Un Jupiter armonic în aspect bun în Mijlocul Cerului și mai ales dacă culminează (planeta cea mai apropiată de Zenit), este în sine un bun indiciu al norocului. Acest lucru este valabil și pentru Venus.

Dar cum se manifestă exact această forță, acest noroc? Aici devine interesant, deoarece, așa cum am menționat mai sus, norocul este un fenomen proteic și capricios a cărui manifestare depinde atât de natura planetei care o poartă, cât și de poziția sa în harta natală.

Astfel, Jupiter nu indică același tip de noroc ca Venus și nu acționează în același mod.

În ceea ce privește câmpul său de acțiune, depinde în totalitate de poziția sa în diagrama natală. Cu alte cuvinte, Jupiter aduce o șansă diferită de ceilalți factori astrologici (un noroc jupiterian!) Și acest noroc va fi activ într-un domeniu specific în funcție de locul său pe cerul nativ (de exemplu, profesional, dacă este în Casa X, dar spiritual dacă este în IX). Pentru a ilustra, ne vom concentra pe Jupiter și Venus în culminație.

Deci, să vedem tipul de protecție indus de un puternic Jupiter sau Venus.

Norocul jupiterian

Este adesea văzut ca „noroc real”, ceea ce este, fără îndoială, adevărat în societatea noastră actuală de ”competitivitate” și „succes social”. Deoarece acțiunea lui Jupiter se realizează în primul rând prin capacitatea noastră de integrare, succes și recunoaștere.

Jupiter bine dispus în horoscop îl ajută pe nativ să fie simpatic în ochii celorlalți, societatea tinde să aibă încredere în el și, prin urmare, să îi ofere responsabilități, putere, bunăstare și un anumit control.

Astfel, puterea lui Jupiter ne permite să înflorim, să ne extindem, să câștigăm influență asupra lumii înconjurătoare, să dobândim, în general, putere sub orice formă: spirituală, politică, financiară sau chiar medicală.

Norocul venusian

Este considerat „mica șansă”, care este în cele din urmă o chestiune de punct de vedere.

Desigur, Venus nu aduce autoritatea și puterea lui Jupiter, dar influența sa poate fi totuși suficientă pentru a face un om fericit, așa cum se spune în multe cântece.

Acțiunea lui Venus se face în primul rând prin capacitatea noastră de a fi iubit și apreciat, de a trăi senin plăcerile simple și de a împărtăși bunăstarea sa. Venus bine dispus ajută nativul să fie acceptat și chiar răsfățat de alții, societatea tinde să fie tolerantă față de nativ și, prin urmare, să-i ușureze viața, cu bunăvoință și toleranță față de greșelile făcute.

Astfel, influența lui Venus ne permite să ne bucurăm, să ne bucurăm de viață fără să depunem eforturi mari pentru acest lucru, să iubim și să fim iubiți fără prea multe complicații și efort, să câștigăm, în general, popularitate într-o anumită formă: artistică, prietenoasă, sentimentală, comercială etc.

Corespondența din Republică

Acum vă rog să mă scuzați am primit multă corespondență din Republică. După cum am aflat din emailuri, urmare laudelor adresate subsemnatului, la televizor, de către Tatiana Borsch. Și aici să lămuresc un lucru, celor care mi-au scris. Pe ”Dimineața Astronomilor” mi se spune ”Patriarch” pentru că sunt decanul de vârstă, cel mai bătrân din cameră și prietenul regretatului Jonathan Cainer, cel care a edificat, cum i se spunea, la început, ”Dimineața Astrologilor” o adaptare a conceptului ”Dimineața Magicienilor”, volumul capital, de referință, a lui Louis Pauwles și Jaques Bergier.

Este o poziție privilegiată, respectată, de cele mai multe ori ultimul cuvânt, pentru că ”age before beauty”! Și mai este ceva. După o noapte de observații, astronomul/astrologul așteaptă dimineața ca pe un reper mult așteptat, în care să analizeze și să consemneze observațiile, poate chiar descoperirile făcute. ”Dimineața Astronomilor”, la care întotdeauna se adugă o cafea bună. Doar astrologii/astronomii sunt unii dintre cei mai mari băutori de cafea!

Mai aveam multe să vă spun, dar nu vin turcii, și mâine este o altă zi!

HOROSCOP 16 februarie 2021

BERBEC Dimineaţă densă, atenţie să nu-ţi depăşeşti domeniul de competenţe. Ești bârfit și dușmanii se bucură. Ai suficiente motive să ataci, dar te stăpânești. Nu vrei să te dai în spectacol, să joci marea scenă! Ai probleme, eşti în criză de timp, nu ai bani! Eşti favorizat pe plan sentimental, aşa că uită-te bine în jur, poate întâlneşti pe cineva, cumva. Pe seară la un film, pe Netflix. Atenţie la viroze, la alergii şi la rudele care îţi doresc binele. Nu se ştie care sunt mai periculoase!

TAUR Dimineața, atenţie la frig şi umezeală, îmbracă-te corespunzător şi fii atent la ceață și gheață! Unde este. Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Prudenţă în relaţiile de serviciu! Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte şi poate totul se rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung.

GEMENI Nu-ţi da arama pe faţă, mai așteaptă! Cei din jurul tău nu sunt bine dispuşi. Poţi face schimbări de program, dar fără implicări majore. Aşteaptă, fără să vorbești mult, să treacă ziua! Trebuie să te concentrezi astăzi pe problemele urgente care te pot face să pierzi bani. Sună prietenii, ca să vezi ce mai fac, dar nu uita că şi ei au probleme urgente şi sunt enervați de distopia sanitară. Amână orice ai de făcut până după amiază când configuraţia stelelor îţi este mai favorabilă. Supraveghează cheltuielile şi redu-le sau renunţă la cele pe care le consideri extravagante.

RAC Înainte să pronunţi sentinţe și să condamni, vezi motivele reale ale celor din jurul tău. Poate este o situaţie obiectivă, poate poţi să-i ajuţi pe cei în cauză, obţinând astfel noi aliaţi. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea colegilor de serviciu Mai ales dacă este o colegă. O atitudine de felul „da, înţeleg, sunt de acord cu tine!” descurajează o femeie pusă pe scandal. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă, poate fi şi o moştenire sau în general atitudinea ta faţă de viaţă şi de persoana respectivă. Cooperează mai strâns cu partenerii, colegii, rudele şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

LEU Folosește ziua ca să renunți la unele tabieturi care nu mai corespund prezentului, distopiei sanitare. Calm şi răbdare, ca să anulezi influenţa unor insatisfacții de la serviciu şi a unor temeri pentru familie. Conjunctura astrală favorizează domeniul emoţional. Poţi încerca să lămureşti o problemă sentimentală care te obsedează. Mai mult o neînţelegere. Încercă astăzi, poate merge ca pe roate. Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi, mai ales dacă bănuieşti că este aranjat. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă!

FECIOARĂ Eşti în postura plăcută nativilor să analizeze detalii, să taie firul în patru. Ziua este favorabilă pentru activităţile tale obișnuite. În general, lumea uită, fă-o să-şi amintească de tine! Dacă eviţi tot ceea ce se poate numi nou, poate fi o zi obişnuită. Pe care o poţi colora cu ceva muzica bună, la caşti, numai pentru tine. Trebuie să te izolezi puţin de haosul din jur, de isterica criza sanitară. Se apropie nişte termene, stresul este în creşte. Fie că este o discuție importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie, sfatul meu este să te grăbeşti încet!

BALANŢĂ La serviciu, sau acasă, se contează pe tine pentru finalizarea unui proiect. Dar, găsești suficiente argumente ca să-i faci pe cei din jur să sară în ajutorul tău. Unde-i unul, nu-i putere, cooperează! Ai o problemă care te obsedează dar astăzi există o conjunctură favorabilă, şi împotriva sorţilor, printr-o abordare directă şi iscusită poţi avea câştig de cauză, sau măcar să progresezi. Nu te repezi să intri în discuţii tăioase – pot degenera. Conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar.

SCORPION Simţul tău practic, realist, te ajută în situaţiile dificile. Nu complica inutil, cu filosofii de doi bani, mergi drept la ţintă! Cei din jur te plac, profită ca să-ţi promovezi interesele. Sunt doua probleme principale – spun Venus şi Marte – de care depind cursul zilei de astăzi. Cel puţin un raspuns pozitiv, cu siguranta. Mai sunt inca doua-trei situatii care evolueaza bine – poate nu chiar cum te așteptai, dar cu putin efort, poți să reuşeşti. Daca vrei să incepi ceva, orice, şi/sau sa provoci nişte deplasări de oameni și obiecte – cea mai buna zi este ziua de astăzi!

SĂGETĂTOR Vrei să te foloseşti de logică, de ştiinţă, de tehnologie, în dauna intuiţiei. Greşeşti, este păcat, risipeşti timpul! Lucrurile, relaţiile umane, se rezolvă simplu, prin metode emoţionale! Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv, sau cu motiv evident, ca să atragi atenția. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu, sau la şcoală. Nu uita că ceea ce este important pentru tine, poate să nu fie interesant pentru cei din jurul tău.

CAPRICORN Fără să ai baghetă și joben, astăzi parcă ai fi un magician! Totul îţi iese, cum trebuie, “la sfert de cheie”, cei din jur îţi zâmbesc, şeful te bate pe umăr, colegii te invită la masă! Cu toate că vremea şi vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, astăzi te distrezi şi te simţi bine. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine si anxietate, adica crizele, cum este distopia sanitară, îţi sunt favorabile pentru ca te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de supraviețuitor.

VĂRSĂTOR O zi liniștită și calmă, pentru o bună parte din nativi. Aspecte bune, cu multe planete în zodie. Vorba Luceafărului, ți-e sete de repaos! Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese! Lasă medicamentele şi remediile neprescrise deoparte şi mai ales continua căutare a adevărului „absolut”: tot nu ai ce face cu el, nici nu te eliberează, nici nu te face mai puternic, ci doar te doare. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. Poţi să primeşti o veste despre nişte realizări mici, dar care pot să te bucure mult.

PEŞTI La serviciu – tact şi calm ca să eviți discuţiile mai tăioase. Zâmbeşte şi nu te lăsa provocat. Găseşte subiecte, care în mod tradiţional aduc consensul, Neptun, din zodie, te ajuta să treci de furtună! Conjunctura astrologică indica mai multe posibilitaţi sa ieşi din criza de timp in care te-ai bagat cu obisnuita ta comoditate şi dorinţă de a face lucrurile bine şi chiar perfecte! Posibile schimbări şi veşti plăcute. Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce.