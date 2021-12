Nordis Group promoveaza inițiativa și albumul de fotografie Romania Now în cadrul unui eveniment, în Pavilionul României la Expo 2020 Dubai

Reprezentanții Nordis Group spun că este foarte iimportantă susținerea de activități de networking și socializare, care au scopul de a întări eforturile dedicate promovării economice, culturale și turistice. Aceste activități, subliniază compania, au importanța accentuării poziției țării noastre la nivel internațional ca promotor al parteneriatelor între diverse organizații, industrii și teritorii.

Evenimentul „Let’s celebrate, connect & create new opportunities” a fost deschis publicului, turiștilor români interesați să viziteze Pavilionul Romaniei la Expo 2020 Dubai, dar și românilor care locuiesc în Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, tema evenimentului a fost strans legata de initiativa Romania Now, lansata de Nordis Group in urma cu cateva luni, reprezentand cea mai amplă mobilizare de talent și forțe pentru a crește percepția pozitivă asupra României, prin diverse actiuni si campanii desfășurate atât în țară, cât și în afara granițelor.

Pe langa live entertainment, invitatii au admirat expozitia de fotografie Romania Now, iar invitatul serii Cristian Onețiu, a sustinut un discurs despre antreprenoriat, antreprenori români de success, provocări și oportunități in domeniul imobiliarelor si business in general. Antreprenor cu o experiență de peste 15 ani și fondatorul Life Care, mentor și fondator al programului Scale Up 1000, Cristian Onețiu este o inspirație pentru antreprenorii din România, oferindu-le posibilitatea să învețe din experiențele sale personale.

,,Este o bucurie şi o onoare să susţinem antreprenorii români care doresc să îşi dezvolte afacerile în Emiratele Arabe Unite iar Nordis Group reprezintă o poveste de succes, prin performanţă, înalte standarde de calitate, creativitate şi viziune avangardistă. Românii din emirate sunt interesaţi să investească ,, acasă în România’’ şi promovarea oportunităţilor din ţara noastră reprezintă o prioritate pentru agenda noastră de diplomaţi.

Un segment ţintă este desigur şi cel al investitorilor străini din EAU, localnici sau rezidenţi, cărora de fiecare dată le menţionam : vizitaţi România ca turist, veţi fi cuceriţi de frumuseţea ţării noastre şi de oportunităţile de afaceri şi suntem siguri că veţi reveni ca investitor! Evenimentul Nordis Grup de la Pavilionul României la EXPO 2020 Dubai a fost deosebit şi prin faptul că a adus în atenţia oaspeţilor o expoziţie de artă fotografică Romania Now , prilej de nostalgie şi dor de casă pentru românii din comunitate şi de admiraţie pentru frumos pentru vizitatorii străini”, a declarat Consul General al României în Emiratele Arabe Unite, Nicoleta Teodorovici.

La rândul său, Emanuel Poștoacă, președinte Nordis Group, a spus că evenimentul din cadrul Pavilionului Romaniei la Expo a fost dedicat in primul rand romanilor:

„Am ales sa sustinem Pavilionul Romaniei in cadrul Expo 2020 Dubai, in calitate de Sponsor Oficial datorita faptului ca rezonam cu misiunea si obiectivele expozitiei, întrucât ne dorim să promovăm inovații și concepte noi care au un impact pozitiv si pot modela lumea.

Suntem mândri că susținem aceste eforturi la nivel internațional și ca suntem implicati activ in promovarea imaginii României. Evenimentul din cadrul Pavilionului Romaniei la Expo a fost dedicat in primul rand romanilor, doream sa creem un motiv de intalnire si sa oferim o seara speciala turistiilor romani si rezidentilor din Emirate.

Ne bucura faptul ca am avut prilejul sa promovam initiativa Romania Now in cadrul Expo 2020, sunt un sustinator al afacerilor romanesti, al talentelor si povestilor de success din tara prin urmare cu siguranta vom replica genul acesta de evenimente”.

Despre Nordis Group

Nordis Group reprezintă un grup de firme cu capital 100% românesc, specializat în dezvoltarea de ansambluri hoteliere și rezidențiale premium. Grupul de firme este format din 7 entități: Nordis Development, Nordis Construct, Nordis Architecture, Nordis Hotels, Nobileo, Nordis Travel și Nordis Property Management.