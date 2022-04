Noi proleme pentru Raed Arafat! Va ajunge în faţa judecătorilor. Ce acuzaţii i se aduc şefului DSU

Secretarul de stat Raed Arafat a fost chemat în judecată de studentul Adrian Secu care a obținut la CCR anularea obligativității purtării măștii în spațiul public.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Municipiului București și are ca obiect o „acțiune în constatare dosar electronic”. Alături de Raed Arafat a mai fost chemat în judecată, în acest proces, și instituția în care acesta își desfășoară activitatea, Ministerul Afacerilor Interne.

Raed Arafat, șeful DSU, a refuzat să facă declarații pe marginea acestui proces, spunând că nu are idee despre ce ar fi vorba. Drept urmare, a considerat că nu merită să dea declarații publice.

„Nu merită să dau nici un punct de vedere. Nici nu știu despre ce este vorba”, a declarat Raed Arafat pentru Fanatik.

Contestația studentului la CCR

Studentul la drept Adrian Secu a devenit celebru după ce a obținut câștig de cauză, la Curtea Constituțională, pentru o sesizare referitoare la măsurile adoptate de autorități în pandemie. Magistrații Constituționali au decis că instituirea obligativității purtării măștii de protecție în spațiul public încalcă legea fundamental a statului. El a ințiat procedura ca parte a unui proces în care a contestat o amendă primită de la autorități.

„Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Ordonanță de urgență a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Curtea a constatat neconstituționalitatea în ansamblu a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2020 întrucât a fost adoptată cu încălcarea prevederilor constituționale ale art.1 alin. (3) și (5) și art.79 alin. (1), referitoare la avizarea proiectelor de acte normative de către Consiliul Legislativ”, anunța CCR la vremea respectivă.

Contestația studentului a vizat legislația potrivit căreia pe durata stării de alertă s-a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, în spațiile comerciale, în mijloacele de transport în comun și la locul de muncă. Este vorba despre ordinul comun al ministrului Sănătății și ministrului Afacerilor Interne.

Studentul a fost iritat de un polițist

Adrian Secu a explicat cum i-a venit ideea acestui demers, pornind de la atitudinea unui polițist care l-a sancționat pentru că nu purta mască în momentul în care a ieșit să-și cumpere medicamente.

„Această sesizare sau analiză profundă asupra Ordonanței de Urgenţă s-a datorat unui poliţist obraznic care m-a amendat când eram singur pe stradă. Eu în respectiva perioada aveam asupra mea declarația pentru circulația pe timpul nopții pentru că m-am dus să îmi iau pastile. Deci am fost amendat că am fost să îmi iau pastile.

Am avut un răgaz în care mi-am dat masca jos, aşa am simțit nevoia la momentul respectiv, mai ales că totul era închis, să îmi iau un răgaz să iau o gură de aer. Mi s-a părut un pic deplasat că am fost oprit, mai ales ascultând şi declaraţiile specialiștilor de la OMS care au sugerat că masca ar trebui purtată în anumite condiţii“, declara Adrian Secu la un post de televiziune.