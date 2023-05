Noi probleme pentru fostul ginere al lui Putin. I s-au confiscat laptopul telefonul și un teren

Procurorii olandezi au confiscat un teren de lângă Amsterdam, care aparține fostului ginere al lui Vladimir Putin, Jorrit Faassen. Omul de afaceri a fost căsătorit Maria Vorontsova, fiica cea mare a liderului de la Kremlin, și deținea un teren în Duivendrecht.

Avocatul Heleen over de Linden a declarat că sechestrul a fost impus în cadrul unei investigații care l-ar putea viza pe Faassen. Procurorii olandezi nu au anunțat motivul pentru care au confiscat terenul sau dacă Faassen a fost investigat. Ancheta a fost efectuată de Follow the Money, The Guardian și Proekt Media , un site rus de investigații.

Faassen, care locuiește la Moscova, ar fi fost oprit de oamenii legii de pe aeroportul Schiphol când a ajuns în Țările de Jos. El ar fi fost acuzat de încălcarea sancțiunilor, iar autoritățile au fost nevoie să-o confiște laptopul și telefonul mobil. Fostul ginere al lui Vladimir Putin a refuzat să ofere explicații pentru ce s-a întâmplat.

Și fiicele lui Vladimir Putin, Maria și Katerina, sunt pe listele de sancțiuni ale UE și SUA încă din aprilie 2022, la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina. Faassen nu a fost sancționat de SUA, UE sau Marea Britanie.

Cine este fostul ginere al lui Vladimir Putin

Faassen s-a căsătorit cu Maria Vorontsova în 2008, dar apoi au divorțat. Cei doi au un fiu de 10 ani. Fostul soț al fiicei lui Putin deținea un teren de lângă Amsterdam. După începerea războiului din Ucraina, protestatarii s-au adunat acolo și au cerut ca Putin să „îl elibereze pe Navalnîi” și au făcut apel ca Maria Vorontsova să-i ceară tatălui ei să nu mai atace Ucraina.

Fassen a construit nimic pe terenul de 1.432 de metri pătrați. El a vrut să își facă o casă și șase clădiri mici de birouri acolo, dar în martie 2022, municipalitatea a oprit procedura de autorizare din cauza „legăturilor strânse” cu Vladimir Putin. Cu toate astea, fostul ginere al liderului de la Kremlin nu s-ar fi lăsat afectat de decizia oamenilor legii, potrivit The Guardian.