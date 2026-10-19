Republica Moldova. O nouă campanie de atacuri cibernetice vizează instituțiile guvernamentale din Republica Moldova. Atacatorii trimit e-mailuri care par să conțină documente financiare obișnuite. În realitate, fișierele atașate pot compromite calculatoarele și pot permite furtul parolelor și al datelor confidențiale.

Avertismentul a fost lansat de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Instituția le cere funcționarilor publici, companiilor și utilizatorilor să manifeste prudență atunci când primesc mesaje suspecte. Specialiștii recomandă să nu fie deschise fișierele atașate și să fie verificată cu atenție adresa expeditorului.

Potrivit STISC, mesajele sunt expediate de pe diverse adrese de e-mail asociate domeniului „@mail.ru”. Pentru a-i convinge pe destinatari să deschidă atașamentele, atacatorii folosesc denumiri care imită documente financiare.

Printre acestea se numără „Ordin de plată” și „Facturi achitate”. La prima vedere, fișierele par să conțină informații despre plăți sau tranzacții obișnuite.

În realitate, mesajele includ arhive în formatele „.7z” sau „.zip”. În interiorul acestora se află fișiere executabile cu extensia „.bat”. Acestea pot executa comenzi pe calculator și pot contribui la compromiterea sistemului informatic.

Scopul atacurilor este furtul informațiilor sensibile și al datelor de autentificare. Destinatarii sunt determinați să descarce și să deschidă fișierele periculoase, fără să își dea seama că acestea le pot pune în pericol datele.

„Atacurile urmăresc furtul informațiilor sensibile și al datelor de autentificare, prin distribuirea unor mesaje malițioase, care au scopul de a determina destinatarii să descarce și să acceseze fișiere periculoase”, avertizează STISC.

Atacurile sunt de tip spear phishing. Această metodă presupune trimiterea unor mesaje înșelătoare către persoane sau organizații vizate în mod special.

Spre deosebire de mesajele frauduloase expediate la întâmplare, campaniile de acest tip sunt orientate către destinatari selectați. Atacatorii încearcă să câștige încrederea acestora prin folosirea unor denumiri familiare și a unor documente care par legitime.

În cazul semnalat de STISC, documentele financiare sunt folosite pentru a-i determina pe destinatari să deschidă atașamentele. Odată accesate, fișierele pot pune în pericol securitatea calculatoarelor și a informațiilor stocate.

Instituția recomandă ca utilizatorii să nu deschidă arhive sau fișiere provenite din surse necunoscute. De asemenea, aceștia trebuie să evite accesarea linkurilor din mesajele suspecte.

Verificarea expeditorului este o altă măsură importantă. Chiar dacă numele afișat pare cunoscut sau de încredere, adresa completă de e-mail trebuie examinată cu atenție.

STISC le recomandă utilizatorilor să nu divulge parole, coduri de autentificare sau alte informații confidențiale. Aceeași prudență este necesară în cazul mesajelor care solicită efectuarea unor acțiuni urgente, neobișnuite sau neașteptate.

Mesajele suspecte trebuie raportate persoanelor responsabile de securitatea informațională din cadrul instituției sau organizației.

Avertizarea vine la câteva zile după un alt anunț al STISC privind atacuri cibernetice prin e-mail care vizau instituțiile guvernamentale din Republica Moldova.

Pe 13 octombrie 2026, instituția a semnalat o campanie în care atacatorii distribuiau mesaje ce păreau să conțină ordine de plată și facturi. Fișierele atașate erau însă periculoase și puteau facilita furtul parolelor și al altor informații confidențiale.

Și atunci, mesajele erau expediate de pe adrese asociate domeniului „mail.ru”. Atacatorii foloseau documente financiare aparent obișnuite pentru a-i convinge pe destinatari să le deschidă.

Repetarea avertismentelor arată că riscurile asociate mesajelor frauduloase rămân actuale. Angajații instituțiilor publice și ceilalți utilizatori sunt îndemnați să trateze cu precauție orice atașament neașteptat, chiar dacă acesta pare să provină dintr-o sursă de încredere.

Luna trecută, mai multe site-uri guvernamentale din Republica Moldova, inclusiv paginile unor ministere și ale Președinției, au întâmpinat probleme de funcționare.

La acel moment, STISC a anunțat că incidentele au fost provocate de un atac de tip Distributed Denial of Service (DDoS). Acesta a dus la indisponibilitatea temporară a resurselor informatice afectate.

Atacurile DDoS și campaniile de tip spear phishing folosesc metode diferite. În timp ce un atac DDoS urmărește să facă indisponibile anumite servicii online, atacurile de tip spear phishing încearcă să determine utilizatorii să dezvăluie informații sau să deschidă fișiere periculoase.

STISC le cere instituțiilor, companiilor și utilizatorilor să respecte recomandările de securitate cibernetică și să raporteze mesajele suspecte. Deschiderea unui singur fișier malițios poate pune în pericol atât datele personale, cât și sistemele informatice ale unei organizații.