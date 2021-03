O navă ucraineană ce transporta mii de tone de cărbune din Rusia în România s-a scufundat în urmă cu câteva ore lângă portul Constanța. Acesta este un modest caz concret de trădare a României de către actuala guvernare. În timp ce premierul Florin Cîțu vrea să închidă minele și refuză să plătească de luni de zile salariile minerilor, are totuși bani să cumpere cărbune de la Putin.

Cargoul “Volgo Balt 179” care s-a scufundat, astăzi dimineață, la 70 de mile marine de Portul Constanța, în Marea Neagră, transporta cărbune din portul rusesc Rostov-on-Don către portul Constanţa, potrivit declarațiilor liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), citat de Agerpres.

Așadar, cu alte cuvinte, actuala guvernare cumpără cărbune de la Putin în timp ce puținii mineri care mai sunt în Valea Jiului rămân neplătiți.

Între timp, mai aflăm că Frans Timmermans, comisar olandez, cere statului român să închidă minele și termocentralele pe cărbune. Deci… dacă-i ordin, cu plăcere! România nu pare să se opună condițiilor aberante din Green Deal și să își apere propriul interes, susținându-și sectorul termoenergetic. Tocmai avem sub ochii noștri dovada faptului că statul român vrea să devină dependent de gazul și cărbunele rusesc.

În România, la momentul actual, peste 20% din energia pe care țara o consumă este produsă din arderea cărbunelui în termocentralele pe care statul le mai are în Gorj și în județul Hunedoara. Statul român importă zilnic până la 10% din energia pe care o consumă în fiecare zi. Ce s-ar întâmpla dacă, la solicitarea comisarului european Timmermans, România și-ar închide și minele, dar și termocentralele?

“Am auzit discuții publice și chiar și pe Cristian Tudor Popescu întrebând ce rost are să extragem cărbune din Valea Jiului fiindcă este scump. Mai bine aducem cărbune din Africa de Sud, Indonezia, etc. Anii trecuți se spunea la știri că pentru România ar fi mai bine să se importe cărbune din alte părți. Care este poziția României în Uniunea Europeană?”, ridică problema europarlamentarul Cristian Terheș.

Dacă România astăzi are nevoie de 10% energie să cumpere de la vecini, Ucraina, Serbia și Ungaria, care produc astăzi curentul pe cărbune, ce ar însemna pentru statul român să renunțe la consumul propriu de cărbune și să-l cumpere din altă parte?

“Cine are impresia că acest cărbune va rămâne peste un an, doi, trei – în momentul în care România își va distruge posibilitatea de extragere a cărbunelui – la prețul de astăzi, nu înțelege ce înseamnă economia de piață. Am discutat cu politicieni români. Nimeni nu se uită la această problemă. Nimeni nu pune în perspectivă ce se va întâmpla cu energia României în momentul în care îți închizi 20% din sectorul care produce această energie”, a spus Cristian Terhes.

România importă energie din Ucraina și Serbia, state care nu fac parte din UE. În bună parte, și ele produc energie tot pe cărbune. În ce situație absurdă se află România astăzi, de își închide propriile surse de energie pe cărbune și își permite să o cumpere de la alții, evident, mai scump?

Acest Green Deal pe care guvernul Orban l-a acceptat fără să riposteze, în urma promovărilor comisarului european Frans Timmermans, un olandez care detestă România, va conduce la scumpirea energiei electrice din țară lunar.

În contextul în care toate țările europene dezvoltă tehnologii noi, inclusiv aceste tehnologii de energie verde (fiindcă toți caută să-și reducă prețurile curentului electric), România a ajuns, dintr-o țară care a exportat curent vecinilor, să importe.

Nicolae Ceaușescu avea o întreagă strategie de dezvoltare a țării, susțin voci calificate în domeniu, iar pentru dezvoltarea unui sistem economic viabil a decis să producă propriul curent astfel încât statul român să fie suveran din punct de vedere energetic. În cazul respectiv, nu mai cumpărau energie de la statele membre din cadrul Pactului de la Varșovia. Energia respectivă era consumată de combinatele și uzinele create până în 1989. Odată cu dezmembrarea combinatelor, a fabricilor, etc, instituțiile nu au mai consumat curent. Ce a rămas, însă, sunt sursele de energie.

“Dacă studiem statisticile, aflăm că România era exportatoare de curent până în urmă cu trei, patru ani, când situația s-a schimbat. Am reușit să ne închidem termocentralele – câte mai erau – și să reducem producția de cărbune”, a subliniat Cristian Terheș.

Care, de ce și al cui este interesul ca România să ajungă să importe astăzi până la procente de 8-10%, ba mai mult, cine își dorește și distrugerea sectorului care produce energie? De altfel, cu ce bani și de la cine vom cumpăra această energie?

Când o treime din energia de care România are nevoie nu și-o mai poate produce singură, semnalele imposibilității dezvoltării economice sunt evidente. De fapt, se vinde România pe nimic. Cine vrea românii mai săraci?

Toate declarațiile guvernanților despre bunăstarea care s-ar dori pentru cetățenii români are legătură cu statutul României în Uniunea Europeană. Corespunde UE, astăzi, așteptărilor pe care le-am avut în urma negocierilor din 2004, respectiv așteptărilor din 2007, când am intrat în UE? Măsurile pe care actualul guvern le ia – sau nu le ia – în contextul importului de energie este pură prostie sau este trădare?