Una dintre victime, un bărbat a fost pus în genunchi pe cioburi de sticlă spartă, timp în care o femeie a aruncat cu urină în el și l-a pus o să sărute în zonele intime. O alta i-a bagat degetele în gură, după ce anterior și-a atins zona intimă. Iubita acestuia, care a fost și ea agresată, a asistat neputincioasă la toate aceste orori.

Ceea ce poate părea un scenariu dintr-un film de groază s-a petrecut în noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2019, în satul Chimindia, din județul Hunedoara. Victimă a violențelor a căzut chiar și tatăl fetei. După ce a fost bătut, bărbatul a fost obligat să asiste la toate scenele de groază petrecute în casa sa.

Ca tacâmul să fie complet, faptele ar fi fost filmate cu un telefon mobil de către unul dintre inculpați, informează site-ul alba24.ro.

Cinci dintre cei șapte tineri au fost condamnați la închisoare cu suspendare și doi la închisoare cu executare, după un proces care s-a sfârșit în luna iulie. Motivarea instanței din Deva a fost făcută publică în luna august.

Povestea nopții de coșmar

Povestea sinistră a fost prezentată, cu fiecare amănunt, în motivarea magistraților de la Judecătoria Deva.

Tânărul C. a întâlnit-o pe iubita sa N. la locul de muncă și s-au hotârăt să plece să lucreze în Germania, în domeniul agricol. N. se despărțise de iubitul ei, în noiembrie 2018, C. Robert, cu care a avut o relație în Belgia.

Cei doi tineri s-au întors din Germania, în 15 ianuarie 2019, în satul natal al fetei, Chimidia. Acolo au stat câteva zile, în casa tatălui acesteia, casă unde avea să se petreacă și noaptea de teroare.

Motivarea instanței arată că după ce s-au înțeles în prealabil, cei șapte tineri, C. Robert, C. A. Alin, D .I. Iilie, D.C. Oliviu, C. Tina, S. A. Lavinia și C. Florin, s-au deplasat în jurul orei 02.00, în noaptea de 18 spre 19 ianuarie, la domiciliul lui N. unde se afla iubitul și tatăl acesteia.

Ei au intrat fără drept în locuința cu pricina și în camera celor doi tineri.

Atunci „inculpatele C.T. și S. A. L. au lovit-o pe persoana vătămată N. și inculpatul D.D.-I.I. l-a lovit cu pumnul în zona feței pe persoana vătămată C.

Inculpatul C. R. a spart o măsuță din sticlă aparținând persoanei vătămate N, precum și ochelarii de vedere ai persoanei vătămate C, pe care a sărit cu picioarele.

În aceeași împrejurare inculpații C.F, D. D.-I.-I, C. T. și S. A. L. au folosit cioburile de sticlă provenind din măsuța distrusă pentru a-l amenința pe persoana vătămată C., pe care l-au așezat pe un scaun și apoi toți inculpații pe rând, l-au lovit cu palmele și cu pumnii și l-au scuipat.

Împotriva voinței acestuia, inculpata S. A. L l-a așezat în genunchi pe cioburile de sticlă rezultate urmare spargerii măsuței.

De asemenea, inculpata C.T a aruncat cu urină peste persona vătămată, l-a obligat pe persoana vătămată C. s-o sărute în zonele intime. Inculpata S. A. L. i-a introdus degetele în gură, după ce anterior și-a atins zona intimă.

În tot acest timp, persoana vătămată C. a solicitat să fie eliberat, însă inculpații C. R., D D-I-I și S A. L. au refuzat în mod expres acest lucru și chiar l-au deposedat pe acesta de telefonul mobil, iar ceilalți inculpați prin acțiunile lor și modul de poziționare în cameră, au întărit convingerea persoanei vătămate că nu are nicio posibilitate de părăsi imobilul, în vreun fel.

Sub amenințări cu acte de violență, dar profitând și de starea de neputință a persoanei vătămate de a se apăra, indusă prin violențele anterioare, inculpatul C.R. a luat din portmoneul lui C. suma de 950 euro, pe care i-a rupt și i-a aruncat în focul din sobă.

Inculpații C. A.Al. și C.F. au luat cheile de la autovehiculul marca BMW, aparținând persoanei vătămate și din interiorul acestuia a sustras un MP3 player, două stick-uri de memorie și un ceas”, se arată în motivarea magistraților de la Judecătoria Deva, potrivit publicației alba24.ro.

În tot acest timp, tatăl fetei agresate, care dormea în bucătăria locuinței, a fost trezit de zgomotele care veneau din camera fiicei sale și s-a dus să verifice ce se întâmplă.

„Imediat ce a pătruns în cameră a fost împins de inculpatul C. R. care i-a cerut să nu intervină și apoi lovit de inculpații C. A. -A, C. F, D. D. -I. -I și D. C. -O.

Urmare loviturilor primite persoana vătămată a căzut în holul imobilului, dar a fost ridicat de cei patru inculpați care l-au dus în camera unde se aflau și persoanele vătămate C. și N.

Observând actele de violențe la care au fost supuși fiica și concubinul acesteia, persoana vătămată le-a cerut inculpaților să părăsească locuința, în caz contrar va anunța organele de poliție.

Inculpatul C. R. a lovit pe N cu piciorul în partea dreaptă a abdomenului, după care i-a solicitat să-i remită aparatul său telefonic, precum și al fiicei sale minore.

Speriat de actele de agresiune fizică exercitate asupra sa persoana vătămată a predat inculpatului cele două telefoane. Persoana vătămată a fost apoi păzită în permanență de inculpații C. A-A. și C. F, chiar și când s-a deplasat la baie, până în jurul orei 6 00, când inculpații i-au permis atât persoanei vătămate C cât și acestuia, să părăsească încăperea” se mai arată în motivarea instanței, potrivit alba24.ro.

Calvarul s-a terminat, în jurul orei 06.00, doar pentru băiat și tatăl fetei, care au fost eliberați, dar fata a fost luată de către tineri în Aiud, unde „a fost reținută împotriva voinței sale pe raza localității Aiud, în diferite imobile, chiar și la restaurant, fiind în permanență însoțită de inculpatul C. R., sau supravegheată de inculpata S. A. L., până în seara de 19.01.2019, ora 19 00 când a fost găsită de organele poliției din localitate”, conform aceleiași surse.

„Nu în ultimul rând, trebuie remarcat că inculpații au fost foarte încrezători în reușita acțiunilor lor, așa încât inculpatul C.R. a filmat întreaga operațiune, cu ajutorul telefonului mobil, astfel cum rezultă din declarațiile persoanelor vătămate C. și N, dar și ale inculpaților”, se mai arată în motivarea instanței.

Condamările celor șapte tineri

O parte din inculpați s-a împăcat, în timpul procesului, cu cele trei victime, iar procesul penal pentru violare de domiciliu, loviri și furt calificat a încetat.

În data de 11 iulie, Judecătoria Deva, instanță de fond, a dat următoarea sentință:

C. Robert, Hunedoara – 3 ani, 4 luni și 20 de zile de închisoare cu executare pentru: lipsire de libertate și tâlhărie. Procesul penal pentru loviri sau alte violențe, violare de domiciliu și distrugere, a fost încetat, deoarece victimele și-au retras plângerile.

C. Florin, Aiud, – 4 ani, o lună și 16 zile de închisoare cu executare pentru: violare de domiciliu, loviri sau alte violențe, lipsire de libertate și furt calificat.

C. A. Alin, Aiud – 2 ani 4 luni și 20 zile închisoare cu suspendare pentru lipsire de libertate.

D. D. I. Ilie, Aiud – 2 ani 4 luni și 20 zile închisoare cu suspendare pentru lipsire de libertate.

D. C. Oliviu, Aiud – 2 ani 4 luni și 20 zile închisoare cu suspendare pentru lipsire de libertate.

C. Tina, Aiud – 2 ani 4 luni și 20 zile închisoare cu suspendare pentru lipsire de libertate.

S. A. Lavinia, Prahova – 2 ani 4 luni și 20 zile închisoare cu suspendare pentru lipsire de libertate.

Chiar dacă sentința a fost dată în urmă cu o lună, iar motivarea a fost făcută publică în data de 12 august, momentan niciuna dintre părțile din proces nu a făcut apel la decizia magistraților, dosarul nefiind înregistrat de nicio instanță superioară.

