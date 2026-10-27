Actorul Noah Wyle a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață” de revista People. Într-un interviu acordat cu ocazia distincției, vedeta serialului „The Pitt” a spus că nu i-a venit să creadă vestea atunci când a aflat-o. „Mi s-a părut o farsă. Nici într-un milion de ani nu m-aș fi gândit că această onoare îmi va fi acordată mie”, a declarat Wyle.

El a adăugat că nu se așteaptă ca titlul să-i schimbe viața, dar are certitudinea că va deveni ținta glumelor prietenilor și ale familiei.

Noah Wyle a fost văzut pentru prima dată de publicul larg în rolul studentului la medicină, devenit ulterior medic, John Carter, din serialul „ER” al postului NBC, alături de George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield și Julianna Margulies. Deși nu a câștigat niciodată, a primit trei nominalizări la Globul de Aur și cinci nominalizări la premiile Emmy pe durata difuzării serialului.

La 16 ani de la ultimul episod „ER”, difuzat în 2009, actorul s-a întors într-un spital pe micul ecran, în rolul medicului curant dr. Michael „Robby” Robinavitch din serialul HBO „The Pitt”. Interpretarea sa din cele două sezoane i-a adus Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic în 2026, precum și două premii Emmy consecutive la categoria cel mai bun actor într-un serial dramatic, în 2025 și în 2026. Cel de-al treilea sezon al serialului va avea premiera în ianuarie 2027.

În ianuarie, la gala premiilor AARP Movies for Grownups, George Clooney a glumit că organizația ar trebui să lanseze un număr dedicat „celui mai sexy bărbat încă în viață”. Actorul a spus că l-ar nominaliza pe Noah Wyle drept prim ales și a adăugat: „Când o să fiu mare, vreau să fiu ca Noah Wyle.”

Competiția „Cel mai sexy bărbat în viață” a fost lansată în 1985 de Mel Gibson și împlinește 41 de ani. Wyle îi succede lui Jonathan Bailey, vedeta din „Wicked”, desemnat câștigătorul anului 2025. Bailey a fost primul bărbat care și-a asumat public orientarea homosexuală și a primit acest titlu. Printre câștigătorii din anii anteriori se numără Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend și Idris Elba.