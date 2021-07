Mă simt obosit. Am dureri musculare. Am dureri de cap. Iar pe deasupra, mai am și o mentalitate de ev mediu… Apar din ce în ce mai multe voci din lumea medicală care consideră aceste stări de disconfort fizic și psihic drept posibile consecinţe pe temen lung ale trecerii prin infecţia COVID. Se vorbeşte chiar de manifestări surprinzătoare care seamănă cu declanşarea unor boli autoimune.