Nicușor Dan revene în politica mare. Vizează un post-cheie. Anunțul care pune pe jar marile partide

Nicușor Dan, fostul lider al USR, provoacă un adevărat cutremur pe scena politică. Fostul lider al USR consideră că cel mai bine i s-ar potrivi funcția de primar general al Capitalei.





„Trebuie să ne uităm la ce vor oamenii, și oamenii, dacă-i întrebați, așa numitul public de dreapta sau anti PSD, dacă-i întrebați, toți vor un singur candidat din partea dreptei (...) Fie că vorbim de votanți USR, fie că vorbim de votanți PNL, fie că vorbim de PLUS, fie că vorbim de alți oameni care se definesc ca fiind de dreapta, toți vor să scape de PSD în București. Așa vor ei”, a afirmat Nicușor Dan.

Ba mai mult, politicianul susține că electoratul de dreapta vrea și are nevoie de un candidat unic. „Publicul nostru ne obligă să avem un candidat unic și eu aș vrea să fiu eu ăla. Dar pentru asta trebuie să vrea și alții”. Acesta a declarat că a purtat discuții în acest sens cu partidul care l-a propulsat. „Răspunsul este da, am discutat cu USR, am discutat cu PLUS, am discutat cu PNL, sub formă de tatonări așa cum e potrivit pentru momentul ăsta. (...) trebuie să excludem perspectiva ca eu sau altcineva să fie candidatul USR-ului. Publicul dreptei obligă pe toți actorii din partea dreaptă să existe un candidat unic și asta se va întâmpla”.

Dan este absolut sigur că va fi „arma secretă” a Opoziției la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Da, da, da. Sunt absolut convins. Dacă nu cumva, printr-un miracol, se va reveni la alegerea în două tururi, ceea ce nu cred”, a spus acesta.

„Poate da, poate nu. Ce e important este că multă lume din PSD, chiar dacă PSD-ul va avea un alt candidat decât Gabriela Firea....vom fi în scenariul din 2008 în care PSD a avut candidat pe Cristian Diaconescu și toate structurile de partid l-au sprijinit pe Oprescu”, a explicat fostul lider al USR.

Nicușor Dan s-a lansat din punct de vedere politic în anul 2012, când a candidat pentru dată la Primăria Capitalei. La momentul respectiv, deputatul independent a obținut 8,48%, situându-se pe locul 4, după Sorin Oprescu (independent), Silviu Prigoană (PDL) și Vasile Mocanu (PP-DD). În 2016, Nicușor Dan a revenit cu forțe proaspete și s-a plasat al doilea, după Gabriela Firea (PSD), cu 30,5%.

Reamintim că fostul lider al USR a părăsit partidul la 1 iunie 2017. Motivul invocat a fost poziția conducerii USR față de referendumul pentru redefinirea familiei. El le-a transmis membrilor Biroului National al USR că refuză să accepte poziționarea partidului pe această temă, arătând că nu vrea să activeze într-un partid al libertăților civile, deoarece acest lucru ar limita publicul USR.

