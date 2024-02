Nicuşor Dan, încă o taxă pentru bucureșteni. Sume de zece ori mai mari decât cele pentru locuinţă

La mijlocul anului trecut, Nicușor Dan, alături de Consiliul General al Municipiului București, a adoptat o decizie de care nu s-a știut nimic până acum. Ca rezultat, mulți locuitori din București au fost surprinși să descopere că au impozite de plată pentru terenurile asociate locuințelor lor, despre care nu știau absolut nimic. Mai mult, sumele de plată nu sunt deloc neglijabile!

Nicușor Dan introduce o nouă taxă pentru bucureșteni

Consiliul General al Municipiului București a adoptat o decizie, aparent secretă sau cel puțin netransmisă către publicul interesat, în special către mulți, foarte mulți bucureșteni, conform informațiilor furnizate de Antena3CNN.

La mijlocul anului trecut, primarul Nicușor Dan și echipa sa au decis să crească taxele pentru terenurile asociate anumitor imobile, inclusiv suprafețe mici de trotuare sau curți comune, care sunt proprietatea Primăriei Capitalei.

Noua taxă şi de zece ori mai mari decât cele pentru locuinţă

Acum, mai mulți locuitori din București au fost surprinși de cereri de plată copioase.

Chiar vineri, Constantin Badea din București a primit un plic în care era informat că trebuie să achite lunar o sumă considerabilă.

„Chiar astăzi am primit-o când am venit de la serviciu și am rămas şocat” a declarat omul pentru sursa citată anterior.

Impozitul lunar de 101 lei pe care bucureșteanul trebuie să îl achite este pentru un teren de folosinţă comună de 57 mp, aferent locuinţei sale de doar 52 mp.

În 2023, persoana în cauză a plătit 108 lei pentru întregul an, iar acum a primit o somatie de plată de 11 ori mai mare!

Este pentru prima dată în cei 30 de ani de când locuiește în casa achiziționată conform Legii 112/95 pentru imobilele naționalizate, când i se cere o sumă atât de mare.

Cât s-a scumpit impozitul pe locuinţă în Capitală

În București, impozitul anual pentru locuințe a crescut în acest an, de la 144 de lei la 180 de lei pentru o garsonieră și ajunge la 500 de lei pentru un apartament cu patru camere. Taxele locale sunt ajustate anual în funcție de rata inflației, care a fost de 14% pentru anul 2024. Majorările impozitelor au afectat clădirile rezidențiale, terenurile și vehiculele cu o greutate sub 12 tone.

Impozit pentru locuinţă în Bucureşti

Garsonieră – 180 de lei

Apartament 2 camere – 240 de lei

Apartament 3 camere – 350 de lei

Taxele din Bucureşti pot fi plătite şi pe site-urile pentru impozite ale primăriilor de sector, pe site-ul Ghişeul.ro, la ofiiciile poştale sau staţii Self Pay.

Taxele şi impozitele achitate până pe 1 martie beneficiază de o reducere de 10%.