„Aceasta campanie electorala este intre Gabriela Firea si mine. Exista doua persoane care au sanse sa castige alegerile in Bucuresti. Lucrul cel mai important in aceasta campanie electorala este că peste 60 la suta dintre bucuresteni spun ca orasul merge intr-o directie gresita si ca in aceşti patru ani nu au fost rezolvate problemele importante ale orasului”, a declarat Nicuşor Dan.

Cum lupta este foarte dinamică între candidații la Primăria Capitalei, Călin Popescu Tăriceanu este de cu totul altă părere despre Nicușor Dan.

„Nicuşor Dan pare dinozaurul care, dezgheţat după 60 de milioane de ani, nu înţelege nimic din lumea în care s-a trezit subit! Cum să-ţi faci din lupta anticomunistă sloganul de campanie în anul 2020? Asta este oferta PNL la 30 de ani de la Revoluţie: un candidat îngheţat în lupta de clasă? PNL a uitat istoria cu <vin lupii>, strategie care nu a funcţionat nici în anii ’90?”, scrie pe Facebook Călin Popescu Tăriceanu.

„Să faci o alianţă împotriva a ceva (să scoatem ciuma roşie din Bucureşti – spun ei) şi nu pentru bucureşteni mi se pare că este o palmă dată nouă tuturor. Asocierea PNL cu o structură ciudată care pare că vrea să ne ducă înapoi în vremea colectivizării nu este bine nici pentru ei şi nici pentru noi. Bucureştiul are nevoie de soluţii reale şi nu de lupta de clasă de acum 70 de ani! Este din ce în ce mai clar că Nicuşor Dan nu are idee cum se pot rezolva problemele grave de trafic şi, în lipsă de idei, o dă pe sloganuri anticomuniste! Probabil la fel o să abordeze şi problema încălzirii şi a apei calde care cocoşează în fiecare iarnă bucureşteanul! Cu slogan de tipul <Ana, Luca şi cu Dej bagă spaima în burgheji!>”, adaugă liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu