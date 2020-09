Fostul jurnalist Cristi Zărescu, devenit funcţionar la Primăria Sectorului 4, l-a intregistrat pe Nicuşor Dan, în timp ce cerea favoruri pentru un controversat om de afaceri.

Potrivit lui Zărescu, Nicușor Dan i-a cerut, în acea înregistrare, să intervină pentru a nu-i demola un restaurant unui controversat om de afaceri. „Deci, în total cred ca au fost undeva la aproximativ şapte, opt astfel de telefoane, pentru că au fost şi telefoane mult mai scurte în care eu nu puteam să vorbesc sau dânsul, dar în total au fost 7 sau 8 telefoane şi 5 conversaţii mai ample ca cea pe care aţi difuzat-o şi dumneavostră”, a dezvăluit Cristi Zărescu, potrivit Antena 3.

„Domnul Nicuşor Dan ne-a cerut în mai multe rânduri să oprim punerea în aplicare a legii şi să oprim această demolare. Eu am încercat să îi explic faptul că domnul Mitrache are datorii la statul român de aproximativ 800.000 de euro şi că putem să ajungem la o înţelegere doar după ce domnul Mitrache îşi achită în primul rând datoriile pe care le are la stat.

Am încercat să îi spun domnului Nicuşor Dan că domnul Mitrache nu are autorizaţie pentru acel imobil, are doar o autorizaţie veche din anul 1980 pentru 81 de metri şi nu pentru aproape 400 cât ocupă. Am încercat să îi explic domnului Nicuşor Dan că domnul Mitrache a distrus la propriu o parte importantă din parcul Oraşelul Copiilor pentru că acea extindere a restaurantului s-a făcut peste copaci, peste spaţiul verde, peste tot ce era de jur împrejurul celor 81 de metri”, a precizat funcţionarul Primăriei Sectorului 4.

Cerința lui Nicușor Dan, o ilegalitate

„Cu toate acestea, domnul Nicuşor Dan, de fiecare dată, la toate conversaţiile, mi-a cerut şi ne-a cerut, pentru că nu îmi cerea mie personal, ne-a cerut să oprim această demolare şi să încercăm să ajungem la o înţelegere cu domnul Mitrache”, a mai spus fostul jurnalist.

Întrebat dacă Nicuşor Dan îi cerea să facă ceva ilegal, Cristi Zărescu a răspuns: „Din moment ce ne cerea să nu mai demolăm restaurantul deşi exista o decizie în acest sens, da, ne cerea să facem ceva ilegal. Noi nu am făcut nimic altceva decât să aplicăm legea, să ducem la bun sfârşit o sentinţă şi practic să demolăm acest restaurant, care era construit sută la sută ilegal”.