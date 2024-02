Nicușor Dan, pregătit pentru un nou mandat. Primarul anunță că e pe cai mari

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, va candida pentru un nou mandat. Edilul a declarat că ar fi păcat ca social-democrații să revină la conducerea Municipalității. Actualul primar a fost nevoit să remedieze erorile fostului primar.

Nicușor Dan mai vrea un mandat la Primăria Capitalei

Printre altele, Nicușor Dan a mai spus că nu agreează comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Cât despre activitatea sa ca edil a general, a precizat că, în primul an de mandat a fost nevoit să plătească datoriile administrațiilor anterioare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Potrivit ultimului sondaj, Dan ar obține peste 30% din voturi. Pentru moment, PSD nu a desemnat un candidat pentru Primăria Capitalei. Cel mai probabil, Coaliția va lua o decizie în acest sens după ședința comună a partidelor de guvernământ, care ar urma să aibă loc mâine, 21 februarie.

„Ar fi păcat ca după trei ani să revină PSD”

„Candidez ca să câştig! Pentru că ar fi păcat ca, după aceşti trei ani, că nu au fost decât trei, dintre care unul am plătit datorii, după aceşti trei ani, în care am dus lucrurile într-o direcţie corectă, normală, să se reîntoarcă PSD-ul (…). Am speranţa că oamenii se vor informa. Am speranţa că în veşnica luptă dreapta versus PSD toţi acei sau mulţi dintre votanţii aceia de dreapta care mi-au dat votul în 2020 vor face la fel”, a spus Nicuşor Dan, luni, la Prima News.

Actualul edil nu are de gând să revină în USR, partid construit pe platforma USB, (Uniunea Salvați București), înființată de Nicușor Dan.

„Cred că deja noi avem un deficit de democraţie. Prin modul în care se raportează presa la actorii politici, la ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi şi o suprapunere cu atât mai mult face mesajul mai difuz”, a explicat edilul general al Capitalei.

Nicușor Dan speră să obțină 30% din voturile electoratului bucureștean

De asemenea, Nicușor Dan a adus în discuție și câteva aspecte administrative. A evidențiat faptul că bucureștenii vor plăti mai puțin pentru căldură. Prețul gigacaloriei este posibil să scadă în perioada următoare. În acest sens, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a precizat anterior că, municipalitatea are în vedere un proiect care presupune racordarea celor patru CET-uri din Capitală direct în rețeaua Transgaz.

„CândGabriela Firea (…) şi-a terminat mandatul, pierderile în reţea erau cu 50% mai mari decât atunci când l-a început. (…) Faţă de cât l-am preluat suntem la 85% pierderi. Cu 15% mai puţin. Peste încă un an o să fim, probabil, la 78%, faţă de cât am preluat, deci, asta înseamnă o economie”, a conchis Nicuşor Dan.