Bineînțeles, are nevoie de sprijin, dar Opoziția nu se prea înghesuie să-l susțină în demersul său. Critic notoriu al PMB și al deciziilor acesteia, Nicușor Dan s-a oferit s-o alunge pe Gabi Firea de la Capitală. „Eu cred că o să existe înțelepciunea ca Opoziția să vină cu un candidat comun la Primăria București și eu cred că sunt cel mai bun astfel de candidat”, a declarat Nicușor Dan. Subliniind vasta sa experiență în zona de patrimoniu bucureștean, fondatorul USR a pornit din vreme strângerea de aliați. Cumva, a vrut să fure startul. Din nefericire, el beneficiază numai de sprijinul facțiunii antiBarna din USR, pentru că PLUS a anunțat că au propriul lor candidat, în persoana lui Vlad Voiculescu. Nici PNL nu s-a grăbit să dea un răspuns ferm, iar Dan Barna a declarat, în exclusivitate pentru EVZ că „după utilizarea mecanismelor de evaluare, candidatul cu cele mai multe șanse, cel mai credibil și cu proiectul cel mai bun va beneficia de sprijinul USR”. Altfel spus, pentru moment, simptomele demersul lui Nicușor Dan indică sucombarea în fașă.

A câștigat procesul în care Firea îi cerea daune de 100.000 de euro

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a pierdut procesul intentat lui Nicușor Dan, în care îi cerea 100.000 de euro daune de imagine pentru lansarea de afirmații false pe o rețea de socializare. Tribunalul a anulat cererea de chemare în judecată a primarului Capitalei pentru neplata taxei de timbru.

