Nicușor Dan a dat-o afară pe Gabriela Szabo de la conducerea clubului CSM București

Precizez că am toată prețuirea pentru performanțele sportive ale Gabrielei Szabo, dar decizia pe care am luat-o privește activitatea ei în fruntea CSM București”, a scris Nicușor Dan pe Facebook

Gabriela Szabo despre perioada petrecută la CSM București

Într-un interviu pentru Gândul, fosta mare atletă a vorbit despre perioada petrecută le clubul bucureștean. Gabriela Szabo spunea că este mai mult decât calificată pentru a conduce clubul.

„În 2017, când am preluat eu acest club, în primul rând nu mi-a fost predat, așa cum se obișnuiește, cu bune și cu rele. Cert este că a trebuit să intru eu în burtiera clubului, în așa fel încât să descopăr treaptă cu treaptă. Avantajul meu a fost că am trecut prin câteva funcții importante până când am ajuns la CSM. Nimeni nu poate să spună că am venit aici fără experiență.

Vin din Federația Română de Atletism, unde am stat 8 ani de zile, 8 ani de zile am stat în board-urile executive la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, am experiența internațională, unde am lucrat zi de zi la Asociația Europeană de Atletism.

Am fost numită consilier de ministru, am primit funcția de ministru, unde am muncit un an și opt luni de zile, este Codul Fiscal pe care l-am făcut pe sport, este protocolul de colaborare care a fost semnat între MTS și Ministerul Dezvoltării, de 117 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii sportive de masă și de performanță, și dacă astăzi vedem că se taie panglica la unele investiții în sport sunt datorită acestui protocol. După care reabilitarea bazelor sportive, susținerea sportului de performanță pe piramidă, federațiile sportive naționale, am triplat bugetul Comitetului Olimpic și Sportiv Român”, a spus Szabo pentru Gândul.