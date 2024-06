Sport Nicușor Bancu, planuri mari pentru EURO 2024: Dau tot ce am mai bun, cu toată puterea







Nicușor Bancu va avea un rol important în ceea ce privește flancul stâng al apărării. Căpitanul Universității Craiova a ajuns cap de listă pentru competiția din Germania, după ce soluțiile încercate de Edi Iordănescu nu au convins. În vârstă de 31 de ani, fotbalistul are așteptări mari pentru EURO 2024.

Nicușor Bancu, despre competiția din Germania

La turneul final din Germania, țara noastră a fost încadrată în Grupa E, împreună cu Belgia, Slovacia și Ucraina. Nicușor Bancu este convins că echipa României are toate șansele să obțină rezultatele dorite. De altfel, acesta a menționat că procesul de pregătire are un rol esențial.

„Eu sper că aportul meu va fi util spre echilibru, sunt un tip calm în afara terenului. Nu avem voie să tratăm nimic din pregătirea și din prezența noastră la EURO ca fiind ușor, în nicio clipă! Și, să fim drepți: n-am realizat mare lucru dacă la turneul final ne facem de râs! Trebuie concentrare ca în preliminarii. Eu chiar am încredere, în jucători și în staff, și simt că putem să facem lucruri frumoase!”, a spus acesta.

Așteptări mari pentru EURO 2024

Căpitanul Universității Craiova susține că echipa României a crescut treptat, ajungând la rezultate apreciabile.

„Acum, de data asta, toți am plecat de la zero. Asta ne-a ajutat să creștem și ca echipă, dar și individual. Am început să avem încredere în orice pasă dată. O gândire mult mai pozitivă, constructivă.”, a mai spus el.

Cu toate că a lipsit în primele patru meciuri din preliminarii, fiind accidentat, Nicușor Bancu susține că a avut numeroase temeri. Totuși, acesta a reușit să treacă peste momentele dificile și să revină pe teren.

„ Clar, m-am gândit și m-am temut că nu o să mai fiu aici, alături de băieții de la națională! Sunt gânduri normale. M-am uitat cu emoții mari la meciurile României când am lipsit. Și m-am temut pentru că mulți nu și-au revenit la capacitate maximă după accidentări de tipul celei pe care am avut-o eu. Dar încredere în forțele mele am avut. ”, a adăugat acesta.

Nicușor Bancu, despre meciul cu Ucraina

Căpitanul Universității Craiova spune că Ucraina va fi un adversar pe măsură. Cu toate acestea, România are șanse să se remarce la competiția din Germania. Având în vedere că variantele inițiale ale lui Edi Iordănescu nu au convins, Bancu susține că are o responsabilitate în plus.

„E foarte greu să spui că aceasta sau alta e rețeta, la fel de greu pe cât va fi și meciul cu Ucraina! Adversar extrem de puternic, de calitate. Pentru mine, maximum posibil din acest meci înseamnă punctele necesare ca să ieșim din grupă la final. Iar lucrul care sigur ne trebuie, de la bun început, e să fim pe teren familia care am fost până acum.”, a mai spus el.