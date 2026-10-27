Republica Moldova. Aflat la Chișinău, premierul român Luca Niculescu a venit cu mai multe angajamente privind relația dintre România și Republica Moldova. Bucureștiul susține deschiderea ultimelor două clustere de negociere pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului și își propune să consolideze sprijinul pentru securitatea energetică. Totodată, premierul a anunțat că va analiza proiectul legislativ care ar putea modifica regulile de obținere a cetățeniei române.

În cadrul conferinței de presă, Niculescu a subliniat că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană reprezintă o prioritate strategică pentru România. Oficialul a felicitat autoritățile de la Chișinău pentru rezultatele obținute și a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru avansarea negocierilor de aderare.

„Locul Republicii Moldova, locul Chișinăului este, fără nicio îndoială, în Uniunea Europeană. V-am felicitat și vă felicit pentru rezultatele obținute. Acestea sunt pe deplin meritate și aș dori să spun foarte ferm că susținem intens și deschiderea ultimelor două clustere rămase până la sfârșitul acestui an pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat premierul României.

Premierul român a dat asigurări că Bucureștiul va continua să susțină Republica Moldova în toate formatele europene. Sprijinul va include și expertiză tehnică. Și anume prin implicarea unor specialiști români care să ajute instituțiile de la Chișinău să își alinieze legislația la cea comunitară.

„Vă asigur încă o dată, domnule prim-ministru, dragă Vasile, că România va fi pe mai departe cel mai vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european. În toate formatele, vom intensifica și furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv cu experți români care să continue să sprijine Chișinăul în toate domeniile de aliniere la legislația comunitară”, a afirmat Luca Niculescu.

Oficialul român a precizat că sprijinul Bucureștiului vizează și securitatea cetățenilor Republicii Moldova. El a făcut referire la acțiunile Federației Ruse, despre care a spus că testează constant capacitatea de reacție și reziliența celor două state.

„Nu în ultimul rând, sprijinul României vizează și securitatea cetățenilor Republicii Moldova. Asta mai ales în această perioadă în care Federația Rusă continuă să testeze constant felul nostru de a reacționa, reziliența noastră, atât a Republicii Moldova, cât și a noastră, a României”, a declarat premierul român.

Luca Niculescu a venit la Chișinău la o săptămână după preluarea funcției de prim-ministru al României. El a precizat că a ales Republica Moldova pentru prima sa deplasare externă în noua funcție, pentru a reconfirma nivelul de cooperare dintre cele două guverne.

„După cum știți, este prima mea deplasare externă de la debutul mandatului de prim-ministru, în urmă cu exact o săptămână. Am vrut să fiu la Chișinău cât mai repede. Prezența colegilor mei și a mea reconfirmă că România și Republica Moldova cooperează la cel mai înalt. Totodată la cel mai strâns nivel din perioada recentă și apoi intenția noastră de a consolida aceste relații istorice pe care le avem. Aceste relații profunde, într-o Uniune Europeană, acolo unde este locul Chișinăului”, a spus Niculescu.

Premierul român a subliniat că Bucureștiul își dorește o Republică Moldova mai stabilă, mai sigură și mai bine conectată atât la România, cât și la Uniunea Europeană.

O parte importantă a întrevederilor dintre cele două delegații a vizat proiectele strategice de interconectare în domeniul energiei și al transporturilor. Niculescu a precizat că acestea sunt esențiale pentru reziliența Republicii Moldova și pentru conectarea sa la Uniunea Europeană prin România.

În cadrul programului de la Chișinău, cei doi premieri urmau să viziteze Stația Electrică Chișinău. Niculescu a descris obiectivul energetic drept un element central pentru consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova.

„Am discutat în detaliu stadiul proiectelor de interconectare în domeniul transporturilor, în domeniul energiei. Sunt două domenii esențiale pentru reziliența Republicii Moldova. De asemenea și pentru conectarea cu Uniunea Europeană prin România”, a declarat oficialul român.

El a atras atenția asupra riscurilor folosirii energiei în scopuri geopolitice și a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru reducerea dependențelor energetice.

„Știm că, de multă vreme și de prea multe ori, energia este folosită ca un element, ca o armă de șantaj geopolitic. Deci, vom continua să sprijinim, în beneficiul cetățenilor, extinderea acestei independențe energetice”, a spus Niculescu.

La finalul declarațiilor, Luca Niculescu i-a mulțumit premierului Vasile Tofan pentru primirea oferită delegației române și pentru discuțiile purtate la nivel guvernamental.

Totodată, oficialul român l-a invitat pe omologul său moldovean la București, pentru continuarea dialogului dintre cele două guverne.

Premierul României, Luca-Alexandru Niculescu, va analiza inițiativa legislativă a unor deputați PSD care propun modificarea condițiilor de redobândire a cetățeniei române. Proiectul ar putea afecta persoanele care solicită cetățenia în baza originii familiale, inclusiv cetățeni ai Republicii Moldova.

Niculescu a declarat, pe 27 octombrie, într-un interviu acordat TVR Moldova, că va reveni asupra subiectului după întoarcerea la București și după discuțiile cu oficialii de la Chișinău.

„Parlamentul este una dintre puterile statului care are dreptul la inițiativă legislativă. Noi continuăm să susținem apropierea dintre București și Chișinău. Mă voi apleca asupra acestei chestiuni din poziția de prim-ministru, respectând, evident, independența și atribuțiile celorlalte instituții”, a afirmat premierul.

Un grup de 13 deputați ai Partidului Social Democrat a propus modificarea Legii cetățeniei române. Inițiativa a fost înregistrată la Senatul României pe 15 septembrie 2026 și vizează articolele 10 și 11, care reglementează procedurile de redobândire a cetățeniei.

Autorii proiectului vor ca această procedură să se adreseze persoanelor care au avut cetățenia română, dar au pierdut-o. Astfel, anumite categorii de descendenți ai foștilor cetățeni români ar putea să nu mai fie eligibile în baza acestor prevederi.

În justificarea propunerii, inițiatorii susțin că numărul mare de solicitări a pus presiune pe instituțiile care examinează dosarele. Aceștia atrag atenția asupra cererilor restante și asupra unor suspiciuni privind folosirea documentelor falsificate în procesul de obținere a cetățeniei.

Potrivit datelor citate de deputați, aproximativ 85.000 de cetățeni străini au obținut redobândirea cetățeniei române în perioada 1991–2002. Între 2002 și 2024, numărul acestora ar fi ajuns la circa 770.000. Autorii mai menționează că, în 2025, peste 150.000 de dosare erau în așteptare la Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Un alt argument invocat în expunerea de motive se referă la o anchetă desfășurată în decembrie 2025, care ar fi vizat peste 900 de cereri suspecte. Potrivit documentului, existau suspiciuni că unele persoane ar fi încercat să obțină cetățenia română pe baza unor acte falsificate, în cadrul procedurii prevăzute de articolul 11.