Nicole Ciucă, anunț important pentru polițiști și militari care se pensionau la 45 de ani. Șefa Comisiei Europene a fost de acord

Ce se va întâmpla cu pensiile din 2023

Prim-ministrul României a fost într-o vizită la Bruxelles. Nicolae Ciucă s-a întâlnit cu mai mulți oficiali importanți din Uniunea Europeană. Printre aceștia se numără și Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene. Șeful Guvernului a abordat în discuția cu aceasta mai multe teme de interes. Una dintre acestea este vârsta de pensionare a polițiști lor și militarilor. În urma discuțiilor, s-a căzut de acord ca polițiștii și militarii din România să nu se mai poată pensiona la vârsta de 45 de ani.În acest context, prim-ministrul a precizat că „Cred că este foarte important să clarificăm un aspect relevant. Ieri, la întâlnirea cu doamna Ursula von der Leyen nu am intrat în detalii. La nivelul acesta nu aveam timp să intrăm în astfel de detalii și nu aveam documentele pregătite. Am convenit că e necesar să continuăm PNRR și am dat exemple jaloanele de la pensii ca ea să înțeleagă ideea și să își dea acordul ca la nivelul comisiilor de specialitate să se ia deciziile necesare”.

Nicolae Ciucă a luat o decizie în ceea ce privește procentul din PIB alocat pensiilor.. Hotărârea a fost luată împreună cu Comisia Europeană. Așadar, ele vor fi majorate începând cu anul 2023. De asemenea, s-a decis să se renunțe la jalonul de 9,4% din PIB alocat pentru pensii. Plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii va fi înlocuit cu un alt mecanism de referință, însă pentru această schimbare România trebuie să îndeplinească alte condiții.

Este vorba de creșterea vârstei de pensionare pentru toți angajații sau imposibilitatea ca pensia sa depășească salariul în plată. În același timp, Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) va putea fi ajustat. Acest lucru înseamnă că Guvernul va putea majora pensiile românilor începând cu anul următor și vor fi respectate toate celelalte condiții. În timpul discuțiilor de la Bruxelles, Ciucă a informat-o pe Ursula von der Leyen în legătură cu situația pensiilor din țara noastră.