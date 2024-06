Sport Nicolae Stanciu, dezamăgit de suporteri. L-au huiduit mai rău ca niciodată







După România - Bulgaria 0-0, mijlocașul Nicolae Stanciu (31 de ani) a transmis un mesaj dur. Suporterii naționalei au fost revoltați și i-au huiduit pe elevii lui Edi Iordănescu, iar fotbalistul nu le-a putut înțege reacția.

Nicolae Stanciu a răbufnit după meci

„Ne doream să câștigăm, dar cred că cel mai important e că suntem toți sănătoși. Mai avem două săptămâni și mai avem timp să reglăm anumite lucruri.Să ne facem griji? De ce? Îmi puneți niște întrebări... S-a ratat un penalty? Și eu am ratat, și Dennis. Ne întrebați de griji... În 2016, înainte de EURO, am bătut 5-0 pe Georgia și credeați că vom câștiga Europeanul. Am făcut 0-0, nu am luat gol. E clar că mai sunt lucruri de pus la punct, dar de ce să vă faceți griji? Credeți că e ușor? În primul rând, nu credeați că ne calificăm!

Acum a venit lumea... În afară de copii, pe care i-am salutat, restul au început să huiduie și au plecat imediat după ce s-a fluierat finalul. Acum o lună erau toți fericiți că vin la EURO, nu? Nu știu dacă sunt așteptări prea mari, dar cum a zis și Vali (n.r. Valentin Mihăilă): «Ăștia suntem, pe ăștia îi aveți ». Noi mergem la EURO și vă garantez că vom da tot ce avem mai bun. A fost un amical, încă nu a început EURO. Vom ajunge acolo și sperăm să fim cea mai bună versiune a noastră”, a spus Nicolae Stanciu la finalul partidei.

Echipa trebuie încurajată

Mijlocașul a spus că sunt meciuri și meciuri și că nu poți să joci mereu la fel de bine. Acesta a declarat că echipa trebuie încurajată, nu huiduită că a avut o zi mai proastă, dar că așteptările lui sunt zero.

Nicolae Stanciu nu mai are așteptări

„Cei mai mulți dintre români sunt pretențioși. Credeți că noi vrem să nu câștigăm sau să nu facem un European bun? Se întâmplă, sunt meciuri și meciuri.Mai sunt destule zile până la primul meci. Un Campionat European e diferit. Sunt meciuri mai închise. Gândiți-vă la meciul de deschidere din 2016. Ce echipă avea Franța? Și a câștigat în minutul 90, fără alte ocazii. Un European e diferit. Nu putem să-l comparăm cu acest meci.

La meciul cu Liechtenstein nu mai am nicio așteptare. E logic că vreau să fiu încurajat, dar dacă lumea a huiduit după 0-0 cu Bulgaria... Am auzit și altele mult mai rele, nu mă surprinde nimic. Oricum, tot pentru fani jucăm și pe ei îi vom bucura dacă facem un European bun”,a spus Nicolae Stanciu potrivit GSP.