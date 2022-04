Nicolae Ciucă: România nu este afectată de decizia Moscovei de a sista livrările de gaze. Noi extragem mai mult gaz decât consumăm

Potrivit premierului, deşi în prezent există suficient gaz pentru consumul populaţiei şi industrie, mai este nevoie de o cantitate suplimentară de circa 20% din consumul anual, din care 10% ar urma să fie asigurată prin exploatarea din Marea Neagră.

„Primele gaze din Marea Neagră vor fi extrase de către compania Black Sea Oil and Gas la jumătatea acestui an şi atunci vom avea un miliard de metri cubi în plus pe an asiguraţi prin această investiţie.

În perimetrul de la Caragele există speranţe şi s-a discutat ca primele gaze să fie extrase în anul 2024, iar în perimetrul Neptun Deep, mai devreme de finele lui 2026-2027 nu putem să sperăm că vom avea gaz din Marea Neagră. Cert este că, în tot acest ansamblu, trebuie să recunoaştem că România este o ţară norocoasă, având această resursă deosebit de importantă în acest moment“, a afirmat Nicolae Ciucă în cadrul unei emisiuni la TVR1.

Legea offshore, crucială pentru extragerea de gaze naturale din Marea Neagră, va fi adoptată în scurt timp și va merge la propulgare, potrvit premierului Nicolae Ciucă. Termenul avansat de Guvern este luna mai.

România are suficient gaz

Nicolae Ciucă spune că România nu este afectată de decizia Moscovei de a sista livrările de gaze către țările care nu acceptă să facă plăți în ruble. „În acest moment, România nu este afectată de această decizie a Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei şi Bulgariei. În acest moment noi extragem mai mult gaz decât consumăm.

În schimb, este clar că avem nevoie de gaz pentru că, tocmai în urma întâlnirilor şi discuţiilor pe care le-am avut cu reprezentanţii Azomureş, s-a reuşit luarea unei decizii ca o parte din combinat să fie deschis. Avem nevoie de îngrăşăminte, de fertilizatori pentru agricultura românească. Deci avem nevoie de gaz, dar avem suficient acum ca să putem să asigurăm consumul populaţiei şi partea cealaltă folosită în industria de profil“, a mai declarat premierul.

Şeful Guvernului a mai menţionat că vineri vor avea loc discuţii cu premierul bulgar pe tema finalizării interconectorului dintre Grecia şi Bulgaria, pentru a putea beneficia astfel şi de gazul lichefiat care poate fi adus în Marea Mediterană şi descărcat în terminalele din Grecia sau Turcia.

Soluții pentru energia electrică

În ceea ce priveşte energia electrică, Nicolae Ciucă a spus că se au în vedere programele Uniunii Europene pentru energie regenerabilă, alături de demersuri pentru punerea în funcţiune a centralei de la Iernut, a reactoarelor III şi IV de la Cernavodă şi a reactoarelor nucleare de dimensiuni mici, potrivit sursei citate.

