Nicolae Ciucă și-a luat șefă de cabinet din Armată! Ce avere are Paula Cristea, general-maior în rezervă și omul de încredere al premierului

La MApN, Paula Cristea a ocupat funcția de consilieră coordonatoare de domeniu la Grupul consilierilor ministrului Apărării Naționale. Anunțul numirii ei în funcția directoare a cabinetului său, cu rang de secretar de stat, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Așa cum se poate constata într-o declarație de avere publicată la 25 mai 2020, soțul ei este Ionel Cristea, general al Armatei Române. La acea vreme, cea care a fost trecută în rezervă încasa o soldă anuală de 115.025 lei, în timp ce soțul ei primea 151.641 lei.

În 2008, cei doi au cumpărat un teren intravilan (550 m2) în comuna Bolintin, pe care și-au construit o casă în 2020 (140 mpc, 120 112 mpu). În 2015, cuplul de generali și-a cumpărat o garsonieră în București. De asemenea, ei mai dețin un autoturism Opel Astra (fabricat în 2013) și un Mini Cooper (fabricat în 2019).

În 2019, soții Cristea au contractat un credit (scadent în octombrie 2020) în valoare de 64.000 de lei. Mai departe prezentăm mesajul transmis de Paula Cristea la ceremonia de trecere în rezervă (17 decembrie).

34 de ani de carieră pentru Paula Cristea, general cu două stele (r)

„Este greu să te desparți de familie și de prieteni. Este greu să pleci din casa în care ai trăit în ultimii 17 ani. Este greu să renunți la haina cea mai dragă din garderobă și este imposibil să uiți vreodată că ești militar. Nu voi face o trecere în revistă a ceea ce am făcut în cei 34 de ani de când am îmbrăcat uniforma militară.

Ar fi plictisitor pentru dumneavoastră și mult prea emoționant pentru mine. Aș spune doar că am plecat de la „murătură” în Școala Militară, am continuat cu „bibane” ca tânăr ofițer și am ajuns la „sistemul nervos central al Armatei” și, uitându-mă la colegii mei de Academie, prezenți aici, îmi dau seama că am fost o promoție de excepție a Academiei de Înalte Studii Militare.

Le mulțumesc soțului și fiului meu. Ei sunt cei care îmi oferă liniște, echilibru și căldură. Le mulțumesc profesorilor, dascălilor și comandanților pe care toate formele de educație civilă și militară mi i-au scos în cale. Ei au îmbunătățit și șlefuit ceea ce au început părinții mei. De la fiecare am învățat câte ceva.

Ce a învățat de la aviatori favorita lui Nicolae Ciucă?

De la aviatori am învățat că avioanele te fac să vezi imensitatea posibilităților, de la profesori am învățat că trebuie să îmi exprim opinia sau punctul de vedere. Dar cel mai important lucru pe care l-am învățat, peste tot pe unde am trecut, este că atunci când oamenii dedicați și inteligenți își pun laolaltă creativitatea, realizează lucruri extraordinare.

Am avut norocul să lucrez în toată cariera mea cu oamenii, tineri sau mai experimentați. Ei sunt cei care dau valoarea unei instituții. Celor mai tineri le-aș spune că primii 10 ani din cariera mea, deși cei mai grei din toate punctele de vedere, au fost cei mai frumoși. Nicio greutate sau dificultate nu m-a făcut vreo secundă să nu mai iubesc Armata sau să cer un concediu fără plată, după care s-o iubesc din nou.

Și nimic din ceea ce mi-am propus eu în plan profesional nu s-a materializat atunci când am vrut eu, ci atunci când a trebuit să se întâmple. Celor mai experimentați le-aș spune să încurajeze tinerii, să îi susțină, să îi promoveze și să le fie exemplu. Vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte. Am onoarea să vă salut!”

Sunt cuvintele emoționante al generalului-maior în rezervă Paula Cristea, în cadrul ceremoniei de avansare în acest grad și trecerea ei în rezervă. Felicitări pentru toată munca și dedicarea din toată această perioadă! Mult succes în tot ceea ce v-ați propus în viitor!″, se arată pe pagina de Facebook a MApN.