Nicolae Ciucă, la 160 de ani de la moartea lui Ion I.C. Brătianu: Un exemplu de conduită pentru liberali

„Aniversăm 160 de ani de la nașterea marelui liberal Ion I. C. Brătianu, un om care a marcat istoria României de la începutul secolului trecut. A condus PNL între 1909-1927, timp în care a ocupat funcția de prim-ministru de cinci ori. În guvernările liberale pe care le-a condus, România a avut evoluții majore pe toate planurile, de la economic la politic și de la social la cultural.

În istoria PNL, Ion I. C. Brătianu are meritul de a reforma partidul în perioada tulbure de după Primul Război Mondial, când viața politică românească a suferit transformări profunde. PNL a rămas în prim-planul politicii, până când democrația românească a fost zdrobită sub șenilele tancurilor sovietice, prin instalarea regimului comunist coordonat de la Moscova.