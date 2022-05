Nicolae Ciucă despre cota unică: Nu cred că ar fi o bună practică să modificăm sistemul de taxare al companiilor

Declarația privind cota unică vine după ce, în ultima perioadă, au fost discuții aprinse în coaliție în ceea ce privește reintroducerea impozitului progresiv în funcție de venit. Chiar dacă guvernanții nu intenționează să introducă impozitul progresiv în 2022, măsura ar putea fi rediscutată în viitor.

„Eu am spus că, în acest moment, cota unică trebuie aplicată aşa cum este ea stabilită şi cum a fost prevăzută iniţial. Am discutat cu reprezentanţii Consiliului Fiscal şi în urma analizelor pe care le-au prezentat, am discutat să facem în aşa fel încât cota unică să fie, într-adevăr, cotă unică”, a afirmat premiul Nicolae Ciucă la Senat, după ce a participat la un eveniment pe teme de sănătate.

Nu vor fi mărite taxele companiilor

Premierul a vorbit și despre zvonurile privind modificare taxelor pe care le plătesc în acest moment companiile din România. Nicolae Ciucă a spus că nu ar fi o practică bună din partea Guvernului să schimbe sistemul actual.

„Nu este vorba de modificarea taxelor la companii. Tocmai am discutat şi am afirmat că în acest moment, în care am putut să vedem că măsurile economice luate, de sprijin a investiţiilor, au contribuit la menţinerea echilibrului economic şi chiar la o creştere economică substanţială faţă de trimestrul precedent şi faţă de perioada similară a anului trecut, nu cred că ar fi o bună practică la nivelul Guvernului să modificăm sistemul de taxare al companiilor“, a mai spus Nicolae Ciucă.

Noi măsuri fiscale

Premierul a spus însă că sunt luate în calcul alte măsuri fiscale ce vor fi făcute publice atunci când se va ajunge la un acord în coaliție.

„Sunt alte măsuri fiscale la care specialiştii în domeniu lucrează şi pe care le vor aduce şi le vor prezenta în coaliţie, după care, în momentul în care în interiorul coaliţiei vom analiza şi vom lua o decizie, o vom prezenta public“, a mai declarat Nicolae Ciucă.

Premierul a mai fost întrebat dacă Guvernul are în plan ca din 2023 să renunţe la anumite facilităţi fiscale, cum ar fi deducerile din zona IT, construcţii, agricultură. El nu a dat un răspuns ferm pe acest subiect. „Vă rog să ne daţi voie să finalizăm analiza“, a spus premierul.