Nicolae Ciucă a anunțat că PNL a stabilit cum va participa în Guvernul lui Marcel Ciolacu. Noul Executiv va fi format din PSD și PNL

Nicolae Ciucă a anunțat că în urma discuțiilor din Biroul Politic Național (BNP) au fost votate cele două variante privind participarea PNL în Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Liderul Senatului a explicat că le-a prezentat colegilor de partid concluziile de la finalul mandatului său de premier. Liderul liberalilor a transmis că BNP a votat două forme privind participarea PNL-ul la viitorul Executiv, iar în una dintre ele nu a fost inclus și UDMR-ul.

„Am încheiat şedinţa Biroului Politic Naţional, o şedinţă în care am prezentat concluziile finalului de mandat la guvernare. Am prezentat elementele programului de guvernare cu contribuţia Partidului Naţional Liberal, programul, care a fost realizat de către domnul prim vicepreşedinte Flutur, împreună cu comisiile de specialitate ale Partidului Naţional Liberal şi, desigur, am votat participarea Partidului Naţional Liberal în cele două forme de guvern, aşa cum am anunţat înainte de şedinţa BPN”, a declarat Nicolae Ciucă.

Guvernul lui Marcel Ciolacu va fi format doar din PSD și PNL

Liderul PNL a explicat că în prima formă votată de liberali pentru constituirea Guvernului au fost incluși și maghiarii. În ce privește cea de-a doua formă, PNL-ul a luat în calcul ieșirea din coaliția de guvernare a partidului condus de Kelemen Hunor. Noul Guvern al României va fi format doar din PSD și PNL. Liderul Senatului a transmis că în timpul întâlnirii dintre liderii de partid au fost aprobate nominalizările PNL pentru fiecare funcţie din Guvern.

„Prima formă în care exista posibilitatea constituirii Guvernului pe structura coaliţiei, cu contribuţia celor trei partide PNL, PSD şi UDMR şi cu acordul parlamentar al minorităţilor, iar cea de-a doua formă de structură a Guvernului, în care coaliţia care realizează acest Guvern este constituită din cele două partide, Partidul Naţional Liberal şi Partidul Social Democrat, cu acord parlamentar cu minorităţile”, a declarat Nicolae Ciucă.

Pe lista miniștrilor PNL se află: