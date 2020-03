Programat inițial în perioada 24 mai – 7 iunie, celebrul turneu major din capitala Franței se va desfășura, totuși, în acest an. Astfel, organizatorii competiției au anunțat că lupta pentru rânvitul titlu de la Roland Garros se va da între 20 septembrie și 4 octombrie.

În ciuda anulării turor evenimentelor din „Sportul Alb”, turneul de la Roland Garros ar fi trebuit să se dispute cu porțile închise, însă origanizatorii au revenit asupra deciziei.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA

