După ce i-a pus pe liber pe atacanții Ioan Hora și Lukasz Gikiewicz, Gigi Becali și-a întărit compartimentul ofensiv cu Adrian Petre, titular în naționala României la Campionatul European de tineret, desfășurat anul trecut în Italia și San Marino, unde „tricolorii” mici au atins faza semifinalelor.

Adrian Petre a fost achiziționat de la gruparea daneză Esbjerg, echipă pentru care, începând din 2017, a adunat 82 de meciuri oficiale și a marcat 29 de goluri. „Gata! Am semnat cu Petre pe un an şi jumătate. Mă bucur mult că am reuşit să îl luăm„, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.

Adrian Petre a pelcat de la UTA la Esbjerg în 2017, dar nu a evoluat niciodată pe prima scenă a fotbalului românesc. Atunci, danezii au plătit în schmbul lui suma de 500.000 de euro, iar acum atacantul român este cotat la 1,3 milioane de euro. (foto: facebook.com/AdrianPetreOfficial)

