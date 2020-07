Întrebat dacă autoritățile iau în calcul scenariul în care va fi nevoie de o nouă stare de urgență în România, în contextul creșterii alarmante a numărului cazurilor noi de infectare cu virusul chinezesc, ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat că speră să nu fie cazul.

„Eu sper că nu și o să vedeți că românii sunt responsabili și nu vom ajunge în asemenea situație neplăcută”, a declarat ministrul, în fața Comisiei de Apărare.

Vela și Arafat, contre pe locurile la ATI

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a dat asigurări luni că în România sunt disponibile paturi pentru pacienţi cu COVID-19 la Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI).

Întrebat de ziarişti dacă este adevărat că nu mai sunt locuri la ATI, Vela a răspuns: „Nu ştiu cine v-a spus. Sunt locuri la ATI. Cine a zis că nu sunt locuri la ATI?”.

La rândul său, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a menţionat că există alte opţiuni dacă un spital rămâne fără paturi pentru pacienţi cu COVID-19.

„Când Timişoara spune că nu mai are locuri la ATI, atunci înseamnă că nu are locuri la ATI. Una este situaţia care a fost în starea de urgenţă, una este situaţia care este acum. În starea de urgenţă am avut medici detaşaţi, medici care au lucrat în alte spitale să sprijine structura pentru COVID. O parte dintre ei s-au întors la locul lor de muncă. Deci, există locuri”, a adăugat Arafat, arătând că pacienţii pot fi transportaţi în alte oraşe atunci când este necesar.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că alți 994 de români au fost depistați, în ultimele 24 de ore, cu noul coronavirus, bilanțul ajungând la 39.133.

Până astăzi, 21 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 39.133 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.586 au fost externate.

24.454 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.612 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Totodată, până în prezent, 1.087 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.

Până astăzi, 2.074 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

La ATI, în acest moment, sunt internați 297 de pacienți. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 984.396 de teste.