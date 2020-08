Potrivit premierului această creștere trebuie calculată în așa fel încât să poată fi susținută nu numai anul acesta, „ci și peste un an și peste doi ani și peste trei ani”.

„Obiectivul guvernului pe care îl conduc este să majoreze pensiile, dar această majorare se va face pe baza unor analize extrem de serioase. În primul rând este vorba de raportul privind starea economiei și a bugetului, raportul la șase luni, care trebuie prezentat de Ministerul Finanțelor în conformitate cu legea responsabilității fiscal-bugetare. De asemenea, al doilea element de analiză îl reprezintă prognozele pe care le vor face pe de o parte Comisia de Prognoză, care e în subordinea guvernului, pe de altă parte prognozele privind evoluția economiei, care sunt formulate de instituții internaționale, prognoze legate de evoluția economiei, mai ales în statele Uniunii Europene, pentru că România este foarte legată de evoluția economiei din statele Uniunii Europene cu care avem aproape 80% din volumul schimburilor comerciale. În funcție de aceste evoluții vom stabili care este procentul cu care vom face majorarea, nimeni nu poate să vă spună acest procent. Sigur, ministrul finanțelor când a evocat posibilitatea unei majorări cu 10% a făcut-o pe baza unor date intermediare. Când vom avea toate aceste informații vom lua decizia și o vom comunica public. Cert este că ne dorim să creștem pensiile, dar această creștere a pensiilor să poată să fie susținută, nu numai în anul ăsta, ci și în anul următor și peste doi ani, și peste trei ani, și peste patru ani, a spus Ludovic Orban.

„Cu siguranță, în măsura în care se majorează punctul de pensie, în funcție de majorarea punctului de pensie dorim și pentru pensiile minime, așa numitele pensii sociale, care sunt, să existe același procent de creștere a pensiei minime egal cu procentul cu care va crește punctul de pensie”, a adăugat Orban.

În legătură cu începerea anului școlar, premierul a afirmat că încă nu are I informație concretă de la ministerul Educației.

„Atunci când vom avea toate datele necesare pentru a furniza informație corectă, o informație care să permită elevilor, profesorilor, cadrelor didactice, părinților să se pregătească pentru deschiderea anului școlar.

Am alocat din fondul de rezervă sumele necesare pentru achiziționarea numărului de tablete care ar rezulta din centralizarea făcută de Ministerul Educației prin inspectoratele școlare. Este vorba de 250.000 de tablete. Licitația este în curs. Așteptăm să se finalizeze această licitație pentru a putea distribui tabletele, a spus premierul.

Referitor la moțiunea de cenzură pe care PSD vrea s-o depună în Parlament, Orban a spus că este nevoie de un guvern învestit cu toate puterile.

„România, ca şi multe alte ţări europene şi din lume, se confruntă cu o criză epidemiologică, cu o pandemie, de asemenea, se confruntă cu o criză economică aferentă în plus în România. Am avut secetă, am avut inundaţii. Mesajul pe care îl transmit este acela că este nevoie de un guvern învestit cu toate puterile, care să aibă capacitatea să contracareze şi să găsească soluţii pentru rezolvarea problemelor grave care sunt provocate de crizele care s-au suprapus. A veni să depui o moţiune de cenzură în momentul de faţă împotriva unui guvern care şi-a făcut datoria mi se pare un gest politicianist, care nu are în spate niciun fel de motivaţie solidă, ci este făcut gestul respectiv pur şi simplu un gest electoral înainte de alegerile locale pentru a arăta probabil militanţilor că PSD face ceva. Cred că ultimul partid care are legitimitate să depună o moţiune de cenzură în momentul de faţă este PSD. La ora actuală, acest demers îl consider inoportun şi împotriva interesului pe care îl are România şi fiecare român în parte să existe un guvern responsabil, care să se ocupe în mod eficient de rezolvarea crizei”, a mai spus Orban.

Menționăm că, CNPP a anunțat recalcularea pensiilor, iar în acest sens au fost publicate și condițiile prin care pensionarii pot primi mai mulți bani.

„Sunt avute în vedere următoarele activităţi din industria de armament: fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor; fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia; operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.” anunță reprezentanții CNPP.

Totodată, perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități în locurile de muncă de mai sus şi care – conform legislației anterioare, au fost încadrate în grupa I de muncă, este asimilată stagiului de cotizare realizat în condiții speciale de muncă.

Printre beneficiile noilor dispoziții se numără reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfăşurat cel puţin 25 de ani activităţi în locurile de muncă mai sus menţionate, dar și utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru stagiul de cotizare realizat în aceste condiţii.

Drepturile de pensie recalculate se acordă începând cu luna următoare solicitării.