Republica Moldova. Neutralitatea Republicii Moldova nu este un scut în fața amenințărilor Rusiei. În același timp, Moscova folosește scumpirile și dificultățile economice pentru a alimenta neîncrederea în instituțiile statului. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro. Șefa statului a vorbit despre riscurile de securitate, propaganda rusă și reformele necesare pentru integrarea europeană.

Prezența ilegală a armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova încalcă neutralitatea prevăzută în Constituție, susține Maia Sandu. Potrivit președintei, acest statut nu a protejat țara nici înainte de începerea războiului din Ucraina.

„Nu este și nu a fost niciodată un scut, pentru că și până să înceapă acest război, Rusia a încălcat neutralitatea Republicii Moldova prin faptul că a menținut în mod ilegal armata sa pe teritoriul Republicii Moldova, în pofida voinței poporului. Acum, evident, lucrurile arată și mai complicat și asta este realitatea. Pe de o parte, avem această prevedere în Constituție, deci suntem obligați să ne consolidăm propriul sistem de apărare și să le asigurăm protecție cetățenilor”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului afirmă că Republica Moldova trebuie să-și consolideze sistemul de apărare. Autoritățile trebuie să asigure protecția cetățenilor, chiar dacă neutralitatea rămâne prevăzută în Constituție.

În același timp, statutul de neutralitate nu împiedică dezvoltarea parteneriatelor în domeniul securității.

„Avem un parteneriat strâns cu NATO și avem mai multe parteneriate cu state membre NATO și le suntem recunoscători tuturor celor care ne ajută, în special României. România este un partener foarte important pentru Republica Moldova și în domeniul apărării”, a afirmat președinta.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei și incidentele cu drone care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova sporesc nesiguranța în regiune. În acest context, Maia Sandu a indicat consolidarea apărării antiaeriene drept o prioritate. Republica Moldova mizează, în acest sens, pe sprijinul partenerilor externi, în special al Uniunii Europene.

Propaganda rusă folosește problemele reale ale cetățenilor, dar și informații false, pentru a submina încrederea în instituțiile statului. Printre subiectele exploatate se numără costul vieții, criza energetică, reformele și lupta împotriva corupției.

Maia Sandu a recunoscut că este mai dificil pentru autorități să explice cauzele scumpirilor. Potrivit declarațiilor sale, prețurile la gaze au crescut cu 80% față de luna martie.

„Propaganda rusă folosește de fiecare dată și problemele reale, dar și alte situații pe care le inventează, ca să creeze neîncredere în stat, ca să submineze în general încrederea în capacitatea Republicii Moldova de a face față acestor provocări”, a declarat președinta.

Autoritățile trebuie să găsească soluții pentru a-i ajuta pe oameni să depășească dificultățile economice. În paralel, trebuie să contracareze ceea ce Maia Sandu a numit un „război cognitiv”. Potrivit șefei statului, acesta continuă și după alegeri.

Rusia își adaptează metodele de influență și își descentralizează rețelele, susține Maia Sandu. Mesajele negative despre acțiunile Guvernului sunt răspândite prin canale de Telegram și alte instituții media. Acestea sunt amplificate, potrivit președintei, inclusiv de persoane din Parlament pe care le-a asociat cu Moscova.

„Am văzut cum Rusia își restructurează mecanismul, am văzut cum descentralizează aceste rețele, am văzut cum orice acțiune a Guvernului poate fi prezentată ca una negativă, folosind foarte multe canale de Telegram și după aceea amplificând și prin alt tip de media, dar și prin oamenii Moscovei care stau inclusiv în Parlament”, a mai spus șefa statului.

Maia Sandu consideră că obiectivul aderării la Uniunea Europeană contribuie la menținerea sprijinului public pentru reformele promovate de autorități. Potrivit acesteia, mulți cetățeni văd integrarea europeană drept o cale de consolidare a securității, de menținere a democrației și de dezvoltare a țării.

Unul dintre subiectele abordate a fost reforma administrației publice locale. Planul menționat de președintă presupune reducerea numărului de primării de la aproximativ 900 la mai puțin de 300. De asemenea, este prevăzută reorganizarea regiunilor administrative de la 35 la trei, cu excepția autonomiei găgăuze.

„Acest deziderat al nostru de integrare europeană ne ajută foarte mult pentru că cea mai mare parte a societății își dorește ca Republica Moldova să devină stat membru și vede această cale ca o cale care să ne ajute să consolidăm și securitatea și, bineînțeles, să putem să rămânem o țară democratică și să putem să ne dezvoltăm. Mulți oameni înțeleg că e nevoie să facem reforme, inclusiv reforma teritorial-administrativă despre care ați vorbit, care vine cu schimbări mari la nivelul primăriilor”, a afirmat Maia Sandu.

Un sondaj publicat pe 7 octombrie de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA” arată că 45,2% dintre respondenți consideră neutralitatea cea mai potrivită opțiune pentru securitatea Republicii Moldova.

În același timp, aproape 84% dintre cei chestionați cred că țara nu este pregătită să facă față unei agresiuni externe.

Studiul mai arată că 65,2% dintre respondenți consideră Uniunea Europeană un partener-cheie pentru sprijin economic și protejarea suveranității țării. România este văzută în același mod de 64,8% dintre participanți.

Sondajul a fost realizat în perioada 25 august – 9 septembrie, pe un eșantion de 2.009 persoane. Marja de eroare este de ±2,2%.