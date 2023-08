Netflix a prezintat teaser-ul şi anunţă datele lansării pentru ambele părţi din „Rebel Moon” de Zack Snyder. Regizorul unor blockbustere precum „300”, „Man of Steel” şi „Army of the Dead”, Zack Snyder, revine cu un nou film. „Rebel Moon”, este o operă spaţială asemănătoare „Star Wars”, „Dune” şi „Foundation”. În aşteptarea lansării sale din decembrie, Netflix a prezentat un trailer de 3,5 minute (video). Mai exact, „Rebel Moon” are premiera pe 22 decembrie.

Netflix, primele imagini din Rebel Moon. Când va fi lansarea

„Rebel Moon” a fost inspirat de ideea lui Zack Snyder pentru un posibil film „Star Wars”. Filmul spune povestea unei colonii galactice ameninţate de armatele unui tiran pe nume Balisarius. Pentru a se apăra, ei apelează la un războinic misterios care îi ajută să se ridice cu o bandă de luptători experimentaţi.

Când o colonie paşnică de la marginea galaxiei este ameninţată de armate tiranice, Kora (Sofia Boutella). O străină misterioasă care trăieşte printre săteni, devine singura lor speranţă de supravieţuire. Kora trebuie să găsească luptători antrenaţi, care să o ajute în misiunea imposibilă de a ţine piept acestei forţe copleşitoare.

Ea reuşeşte să adune un mic grup de războinici compus din străini, insurgenţi, ţărani şi orfani de război, sosiţi din lumi diferite şi la fel de dornici de izbăvire şi răzbunare. În timp ce umbra unui întreg regat se aşterne peste luna cea mai neaşteptată, începe lupta care va hotărî soarta galaxiei şi se naşte o nouă armată formată din eroi.

Actorii care joacă în Rebel Moon

Distribuţia este formată din: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, cu Charlie Hunnam şi Anthony Hopkins ca vocea lui „Jimmy”. Li se alătură şi Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi, Corey Stoll.

Partea I va fi pe Netflix din 22 decembrie iar partea a II-a din 19 aprilie 2024.