”Din informațiile pe care le am în urma unei discuții cu Dan Barna, am înțeles că alianța politică urmează să fie votată și că din punctul nostru de vedere nici nu poate fi altfel. Mesajul pe care l-am primit de la electorat pe 26 mai a fost că alianța între PLUS și USR trebuie să-și asume împreună candidaturi pentru prezidențiale, locale și parlamentare și să câștige aceste alegeri împreună.” a spus Dacian Cioloș

În consecință nu poate fi vorba doar de o alianță electorală și de târguieli pe anumite nume și locuri pe listă. Noi trebuie să dăm acum un mesaj clar, pe conținutul unui program politic cu care să ținem aproape cetățenii români care au încredere în noi. În concluzie sunt convins că vom găsi înțelepciunea să dăm acest mesaj în urma deciziilor pe care le vor lua organele de conducere ale celor două partide din alianța politică. Mergem împreună până la capăt”, a declarat Dacian Cioloș pentru G4Media.ro.

Surse din USR declarase pentru Europa Liberă că Alianța 2020 își va păstra formula de alianță electorală și la prezidențialele din noiembrie anul acesta, deși au existat discuții aprinse pe tema asta. La negocierile, deloc simple, purtate până acum de conducerile USR și PLUS se convenise formula unei alianțe politice, care urma să fie înscrisă la tribunal.

Diferența între alianță electorală și alianță politică este aceea că prima nu este înscrisă la tribunal și funcționează doar pe durata campaniei electorale, pe când o alianță politică se înscrie la tribunal și obligă ambele partide la o atitudine și liste comune.

Dan Barna dorește să fie candidatul acestei alianțe la președinția României, pe când alți lideri USR sunt de părere că partidul pierde din alianța cu PLUS, un partid mult mai slab cotat în sondaje.

Campania de strângere de semnături va debuta duminică, 4 august, ora 11.00, în zona fântânii din Piața Universității din București, în prezența membrilor USR și PLUS.

