Cei de la Radio Dinamo 1948 susțin că Ionuț Negoiță l-a contactat pe Horia Sabo (foto), omul de afaceri care a condus pentru o scurtă perioadă şi Poli Iaşi. Acesta din urmă a fost dat afară de la gruparea lodavă, după ce a fost acuzat că nu a dat niciun ban la echipă, în perioada petrecută în Copou.

Contactat de ProSport, Horia Sabo a negat că ar fi bătut palma cu Ionuţ Negoiţă pentru preluarea lui Dinamo, dar spune că e interesat de această afacere.

„Am avut telefonul închis 40 de minute, l-am deschis şi am primit zeci de apeluri şi mesaje. Nu este nimic adevărat, nu am preluat nimic. Sunt interesat, dar astea sunt chestiuni de business. Ce pot să vă spun la acest moment este că nu am preluat nimic şi nici că aş fi bătut palma”, a spus Horia Szabo conform sursei citate.

