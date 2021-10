Nebunii și tichia de mărgăritar

Rezumat, ei cu ei, noi cu noi.

Dă-i nebunului (și nu chelului, în cazul de față) tichia de mărgăritar și îl faci fericit. Iată-i în plină descompunere! În bezna minții lor de politruci, căderea Guvernului prin moțiune de cenzură și fâlfâirea neverosimilelor alegeri anticipate sunt soluțiile noii alianțe PSD, USR PLUS și AUR.

La ce? La criza care duhnește a corupție privind facturile la electricitate și gaze, la scăderea puterii de cumpărare a românilor, la panica indusă de marota covid, la bolnavii non-covid izgoniți din spitale și lăsați să agonizeze pe unde apucă, la școala și educația puse iar în ghilimele, etc, etc.

Iar refrenul sinistru al autorităților, restricții peste restricții care retează drepturile și libertățile constituționale ale oamenilor și converg spre segregare, pune capac! Și se mai miră personajele politice de ce lumea nu mai are nici o încredere în ei? În nici unul dintre ei.

Tot atât le pasă românilor de frustrările sau de visele umede ale unora și altora dintre politruci pe cât le pasă și lor de agenda publică. Cu zece luni în urmă doar 33% din electorat s-a prezentat la vot. A fost cel mai dur pumn în maxilarul clasei politice administrat de români în 30 de ani. Dar au uitat aleșii și acum sunt iar cu poalele în cap. Ghinion! Oamenii nu au uitat.

În PNL continuă războiul intern între taberele Orban și Cîțu. Cei ai lui Orban o fac pe victimele, jură răzbunare și induc scenariul schizoid al unei posibile rupturi a partidului. Cei ai lui Cîțu ezită între consolidarea poziției interne, păstrarea unității partidului, întărirea guvernării șchioape sau continuarea boxului cu colegii lor perdanți.

Metamorfozarea lui Ludovic Orban într-un Liviu Dragnea al PNL și revărsările nervilor săi pe președintele Iohannis și pe Florin Cîțu pentru că a pierdut alegerile interne din PNL sunt un spectacol derizoriu pentru oameni, zilele acestea.

Cel care se jura până ieri că iubește poporul liberal amenință acum: “După mine, potopul”. “Cîțu trebuia să-și dea demisia de când USR PLUS a părăsit coaliția de guvernare” a spus ieri Ludovic Orban. Practic, fostul șef al PNL le-a cerut din nou colegilor săi să se facă preș în fața progresiștilor. Adică în fața celor care au frânat și sabotat actul de guvernare.

De ce? Pentru că în agenda ascunsă a fostului președinte al PNL păpușat, se aude, de un alt fost șef de tristă amintire, nu de partid ci de structură, scrie printre altele și că USR PLUS trebuie protejat și menținut la Putere. Chiar în detrimentul poporului său liberal. Dar, mult mai grav, în detrimentul românilor.

Nu-i suficientă stânga pesedistă cu metehnele ei genetice pe scenă? Mai trebuie îngrășată și îndesată și stânga globalistă neomarxistă pe gâtul românilor?

Alt partid, alt tupeu. Liderii PSD se cred albiți de tarele care i-au consacrat, prin debarasarea de brandul Liviu Dragnea. Greșit! Ce poate fi mai comic decât să-i vezi propovăduind morala politică pe cei care au impus corupția ca etalon a guvernării și a vieții de-a lungul a 31 de ani de istorie recentă? Or fi adus șefii PSD fețe noi în politică dar metehnele și ghizii toxici din umbră ai noilor veniți sunt tot acolo. Să-l auzi pe Marcel Ciolacu acuzând de corupție grea pe cei de la PNL este de tot râsul! PSD a rămas plin de himere. Și la propriu și la figurat.

USR PLUS e populat de personaje nervoase și arogante. Fără expertiză profesională dar doldora de pretenții, progresiștii joacă rolul victimei lui macho Cîțu pentru impresionarea a tot mai micului public pe care îl mai dețin. Păi dacă se cred atât de prețioși și viteji, cum au putut fi răpuși de un singur personaj acuzat de ei? Florin Cîțu?

Mai bine s-ar îngrijora progresiștii de iminența ruperii USR de PLUS după cum tot anunță un personaj pe nume Emanuel Ungureanu. Care a cobit că dacă Dacian Cioloș de la PLUS câștigă alegerile interne din coctailul progresist USR PLUS în dezavantajul lui Dan Barna de la USR, atunci cei de la USR abandonează corabia.

Mâine, poimâine se va afla care va fi alesul. Barna sau Cioloș? Adică rezerviștii români din serviciile secrete versus structuri din Franța. Curat partid reformist și neprihănit USR PLUS ăsta!

Numai la PNL să fie război intern? Iată că și în USR PLUS cuțitele sunt pe masă. Înfipte reciproc de ambele tabere în burți useriste și plusiste atunci când nu sunt țintite în capul lui Florin Cîțu.

Că de adevăratul stăpân al jocului politic, președintele Iohannis, protectorul premierului liberal, se tem toți. Și progresiștii și pesediștii și liberalii.

Dacă tot deține toate cheile Puterii președintele Iohannis, nu ar face mai bine să se ocupe cu adevărat și de agenda publică? Să pună umărul și să taie caracatița corupției și a batjocurii la adresa românilor din așa-zisa liberalizare a prețului energiei și a gazelor? Că instituțiile statului, Guvern, ministrul Energiei, ANRE, Consiliul Concurenței, parlamentari, Parchete, etc, nu fac nimic. Decât praf în ochi și multă, multă gargară nerușinată în obrazul românilor considerați a fi guguștiuci care înghit orice.

Ceea ce se întâmplă în criza facturilor la energie și gaze este un atac la siguranța românilor. Culmea, un atac venit prin complicitatea statului! Stat al cărui șef este Klaus Iohannis.

De ce nu-i cheamă președintele pe toti actorii implicați, politici, administrativi și multinaționalele din domeniu, să-i alinieze și să le ceară dur socoteală? Soluții există. Specialiștii în domeniu le amintesc zilnic în spațiul public, prin presă, dar cine să-i audă în afară de românii striviți de nevoi?

Săptămâna viitoare se visează de către frustrații politici, fie ei PSD, USR PLUS, grupuri din PNL, cu anexă, AUR, o trântire a Guvernului. Iată tichia de mărgăritar a nebunului.

Dacă Werner Klaus Iohannis este chiar Președintele, atunci să stopeze isteria politică de care nu este nici el străin, să susțină guvernul și să treacă apoi la rezolvarea crizei facturilor la energie și gaze. Poate. Are Puterea. Și e obligat să o facă!

Altfel va împărți tichia de mărgăritar cu alde Ciolacu, Orban, Cioloș, Barna, etc.