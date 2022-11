Sursa foto: Razvan Valcaneantu / EEC

NATO se va reuni la București, în a doua clădire administrativă ca mărime din lume

Miniștrii de externe ai țărilor NATO se vor întâlni la București la 29 și 30 noiembrie. Forumul va avea loc în Palatul Parlamentului - a doua cea mai mare clădire administrativă din lume după Pentagonul din SUA. Clădirea are 365.000 de metri pătrați, 270 de metri lungime și 86 de metri înălțime. Are 12 etaje supraterane și opt etaje subterane la o adâncime de 92 de metri, precum și un adăpost nuclear. Cladirea are 1.100 săli. Tavanul celei mai mari dintre ele, care are o suprafață de 2.200 de metri pătrați, este alunecos și un elicopter poate intra prin el.