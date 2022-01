NATO nu cedează în fața Rusiei. Mircea Geoană: ”Nu vom renunța la dreptul de a ne apăra reciproc”

Miercuri seara, după mai bine de patru ore de discuții cu Rusia, Mircea Geoană a susținut o conferință de presă unde a prezentat situația în urma negocierilor. Potrivit acestuia, există diferențe semnificative între modul în care văd rușii problemele de securitate din Europa și cum le vede NATO.

Secretar General Adjunct al NATO a precizat că Rusia își menține solicitările făcute publice în luna decembrie cu privire la retragerea trupelor militarea din țările care au aderat după 1997. Aliații nu au fost de acord cu această cerere și susțin că nu vor renunța la dreptul de a se apăra reciproc. România ar putea rămâne și ea fără ajutor militar dacă NATO acceptă această condiție impusă de ruși.

”Eu și, ulterior, aliații, am reafirmat cu toată claritatea validitatea politicii ușilor deschise a NATO și am reconfirmat dreptul inalienabil și suveran ca fiecare națiune europeană să-și poată alege propriile aranjamente de securitate. Respingem categoric și am făcut-o și astăzi, cu toții, noțiunea reapariției sferelor de influență în Europa. Am spus clar și aliații au fost extrem de clari și de uniți, că nu vom renunța la dreptul și la capacitatea noastră de a ne apăra reciproc, inclusiv cu prezență de trupe NATO pe flancul de est al alianței”, a spus Mircea Geoană, într-o discuție cu jurnaliștii români la finalul negocierilor NATO-Rusia.

NATO cere Rusiei „să se abțină de la poziții de forță, poziții agresive”

Potrivit declarațiilor făcute de secretarul general adjunct al NATO, aliații au cerut Rusiei ”să detensioneze imediat” situația din jurul Ucrainei. De asemenea, s-a cerut respectarea suveranității și integrității teritoriale a vecinilor.

”Aliații și-au exprimat în mod extrem de clar și de neechivoc serioasa îngrijorare cu privire la consolidarea prezenței de trupe rusești în și în jurul Ucrainei. Am cerut Rusiei să detensioneze imediat această situație, să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a vecinilor săi, atât a Ucrainei, cât și a Republicii Moldova și a Georgiei.

De asemenea, am cerut Rusiei să se abțină de la poziții de forță, poziții agresive, de intimidare, și de la activități maligne îndreptate împotriva aliaților și care trebuie să țină cont de obligații pe care Federația Rusă și le-a asumat în instanțe internaționale”, a mai precizat Mircea Geoană.