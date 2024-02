Klaus Iohannis, propus pentru șefia NATO. Răspunsul Alianței

NATO a îndemnat, în schimb, să fie să fie întrebate autoritățile române. Numai că, Administrația Prezidențială menționa anterior că „nu comentează zvonuri”.

„Vă îndrumăm către autorităţile române, pentru orice comentariu pe care îl pot avea”, a declarat Daniele Riggio, ofiţer de presă la Biroul de Diplomaţie Publică al NATO pentru News.ro.

Jurnalista de la Casa Albă a Bloomberg, Jennifer Jacobs, a transmis joi un anunț pe platforma X (fosta Twitter), indicând că România și-a exprimat intenția de a-l nominaliza pe Klaus Iohannis pentru funcția de secretar general al NATO.

Colega sa de la Bloomberg News, Natalia Drozdiak, care se ocupă de subiectele legate de NATO, a fost invocată de jurnalista Jennifer Jacobs drept sursă.

Scoop: Romania has notified other NATO members that it plans to nominate its president, Klaus Iohannis, as a candidate for NATO secretary general, per @nat_droz @PeterMartin_PCM. Will complicate other allies’ effort to install Mark Rutte as the next secretary general.

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) February 22, 2024