Naționala de futsal a României, dublu test de verificare cu Armenia

Echipa națională de futsal a României va juca duminică, 14 aprilie, de la ora 18.00, cu selecționata similară a Armeniei. Partida, programată la Sala Sporturilor Concordia din Chiajna, e prima din „dubla” de verificare contra Armeniei, cel de-al doilea joc fiind programat marți, 16 aprilie, de la ora 17.00, tot la Chiajna.





Meciurile împotriva Armeniei reprezintă o nouă etapă de pregătire pentru naționala pregătită de Robert Lupu în vederea debutului în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Pentru această acțiune, Robert Lupu a convocat 14 jucători, dintre care 3 portari, Petrișor Toniță, Andrei Grigoraș și tânărul Roberto Voin. De mai bine de un an, poarta echipei noastre naționale e pe mâini bune. În vârstă de 27 de ani, împliniți pe 28 ianuarie, Petrișor Toniță a fost integralist la Campionatul European de anul trecut din Slovenia. Considerat cel mai bun portar din România și unul dintre cei mai valoroși din Europa, strănepotul marelui pictor Nicolae Tonița a fost în echipa care anul trecut învingea Spania la Odorheiu Secuiesc, cea mai importantă victorie din istoria naționalei României.

Cele două confruntări vor avea loc la Sala Sporturilor Concordia din Chiajna și vor putea fi urmărite LIVE pe pagina de Facebook Futsal Romania și Youtube/Futsal Romania.

„Eram atacant sau mijlocaș stânga!”

– Petrișor Toniță, cum vezi „dubla” contra Armeniei? – Vor fi două meciuri de pregătire importante în pregătirea debutului din preliminariile pentru Mondial, care încep la toamnă. Sunt convins că și această acțiune e una binevenită. Vom face tot posibilul să punem în practică tot ceea ce am făcut la antrenamente și, firește, să câștigăm. Sincer, nu i-am văzut pe jucătorii armeni, nu am jucat până acum împotriva Armeniei, dar sper să fie o „dublă” de pregătire bună, mai ales că avem și câțiva jucători noi, alții care au revenit la echipa națională. Sper ca cei noi să debuteze cu o victorie.

– Cum și când ai început futsalul? – Am început acasă, la Galați, la CS United, în 2009. Jucasem până atunci fotbal pe teren mare, la Oțelul Galați, timp de cinci ani. Ca junior, unde l-am avut antrenor pe Vivi Stamate, nu jucam însă portar. Eram atacant sau mijlocaș stânga! Am renunțat însă la fotbal pentru că ai mei nu aveau bani să mă țină. Mergem cu băieții la fotbai prin cartier. M-a văzut Viorel Cojoc, căpitanul echipei CS UNited, și mi-a zis să vin la sală. Aveam 17 ani. Mi-am zis că e o nouă provocare, și, mărturisesc faptul că mi-a plăcut încă de la început.

Prima convocare

– Direct portar?! – La poartă mică îmi plăcea!

– Când ai debutat la United? – Anul următor, 2010, la un meci împotriva Clujanei Cluj. Am avut mari emoții, mai ales că ai mei, toată familia, au venit să mă vadă. Nu mai știam nici măcar cum mă cheamă. În același an, în luna decembrie, am onorat prima convocare la naționala de juniori, unde antrenor era Jakab Zoltan. La prima reprezentativă era Sito Rivera. Țin minte că m-am prezentat într-un stagiu de pregătire la Târgu Secuiesc.

– A urmat prima reprezentativă! – În 2011. Am fost convocat pentu o acțiune în deplasare, cu două meciuri de verificare cu Andora și Catalunia. Nu am apărat atunci, dar am fost acolo, iar această primă convocare m-a motivat enorm.

„Vlad Iancu m-a învățat foarte multe”

– De mai bine de un an ești titular incontestabil. Cum a fost să stai în umbra lui Vlad Iancu? – Am început să apăr cu regularitate înaintea Campionatului European din Slovenia, unde am jucat toate minutele. La prima mea convocare, la acele două meciuri împtriva Andorei și Cataluniei, Vlad Iancu era titular. Ne știam deja, eram coechipieri la United Galați. Vrea să spun că m-a învățat foarte multe. Ceea ce sunt acum i se datorează și lui Vlad Iancu. După ce am învățat, am vrut să-mi depășesc profesorul. Nu știu dacă am reușit, dar știu un lucru, am muncit foarte mult să ajung unde am ajuns.

– Care sunt principalele calități ale unui portar de futsal? – Principalele calități pe care trebuie să le aibă un portar de futsal sunt inteligența, reflexele, spiritul de observație.

Supercupa României, primul trofeu

– Ce îți place cel mai mult la futsal? – Faptul că te motivează permanent. După ce am câștigat totul, Cupă Supercupă, titlul de campion, am ajuns la echipa națională, vreau să mă mențin acolo sus, futsalul a devenit pentru mine mult mai atractiv.

– Îți mai amintești primul trofeu câștigat? – Supercupa României, acum patru ani, cu Autobergamo Deva. A fost un meci împotriva celor de la City’US Târgu Mureș, o super-echipă la acea vreme. S-a jucat la Cluj și am învins în șase oameni! Atâția eram. I-am învins cu determinare, cu dăruire, cu muncă.

