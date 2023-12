Natalia Gordienko, cântăreața premiată de Voronin. Ce spune despre mutarea în Rusia

Natalia Gordienko s-a născut la Chișinău, pe 11 decembrie 1987. A participat la Eurovision 2006, împreună cu Arsenium, și la Eurovision 2021, cu piesa Sugar, unde a reușit să se califice în finală.

Cântăreața spune că a început să cânte de la o vârstă foarte fragedă și că un rol important în evoluția sa artistică l-a avut bunica ei. „Bunicii i-au dat mamei ocazia să se realizeze. Să muncească și să urmeze o carieră. Prin urmare, bunica și-a orientat toate dorințele, eforturile, aspirațiile și visele din copilărie, proiecte care nu s-au realizat pentru că nu a existat o posibilitate, deși a cântat foarte bine, ea a folosit toata aceasta energie pentru dezvoltarea nepoatei.

Am fost deprinsă să muncesc din greu. Mi-a fost indusă înțelegerea că ziua de mâine depinde doar de mine. Au existat un număr mare de lecții suplimentare: școală de muzică, dans, handbal, tenis, limbi străine. Atunci mă mai supăram. Iar acum, după atâția ani, înțeleg că dacă nu ar fi fost asta, nu aș fi putut obține rezultatele pe care le am acum în viața de adult.”

Natalia Gordienko, „Artistă emerită a Moldovei”

Natalia Gordienko a mai spus că, mulțumită muncii și perseverenței, a putut obține unul dintre cele mai importante titluri pentru un artist la o vârstă foarte tânără. „Cânt de la 5 ani. De la 5 la 12 ani am făcut dans profesionist. Apoi am intrat la o școală de muzică pentru a studia pianul. Am reprezentat țara la concursuri internaționale. La 18 ani am primit titlul „Artistă emerită a Moldovei”, pe care mi l-a conferit președintele de atunci, Vladimir Nikolaevici Voronin. Am devenit, astfel, cea mai tânără artist emerită”.

Cântăreața a dezmințit zvonurile că s-ar fi mutat în Rusia. „Sunt permanent acasă, doar că am plecări și de la mulți aud: Ea este plecată, s-a mutat la Moscova. Nu, stau aici. Casa mea e în Moldova, doar că am plecări prin toată lumea, concerte, evenimente. Sunt 50 la 50 și mă bucură acest lucru. Pentru un artist dacă are concerte nu doar în țara sa, e bine, înseamnă că face totul corect”.

Artista a povestit că își lasă băiețelul de 5 ani în grija tatălui lui și a străbunicii, atunci când are plecări peste hotare: „Cristian rămâne cu tatăl lui, cu bunica mea, cu bona, șofer, avem o echipă de vis”.

Relația cu Ceslav Ciuhrii

Ani buni, artista a preferat să nu dea detalii despre tatăl copilului său, însă în 2021, aceasta a anunțat că este vorba despre omul de afaceri Ceslav Ciuhrii, președinte al Federației Naționale de Tenis din Moldova.

„A fost o poveste de dragoste. Ceslav era oficial divorțat. Noi am rămas în relații frumoase cu el. Și facem tot posibilul ca fiul nostru să fie cel mai fericit”, a dezvăluit atunci artista, potrivit unimedia.info.

La scurt timp, omul de afaceri Ceslav Ciuhrii a vorbit în cadrul unui interviu pentru Dorin Galben despre copilul cu Natalia Gordienko. Șantajul după nașterea lui Cristian și care a fost motivul despărțirii de artistă. Cei doi au fost împreună timp de un an. „O relație scurtă dar intensă” și „niciodată nu am ascuns că sunt împreună”, a declarat acesta. Potrivit lui Ciuhrii, decizia de a divorța a fost luată de comun acord. „Ea a venit cu inițiativă și eu nu am oprit-o”, a menționat acesta.