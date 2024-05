„Zeul Haosului” vine spre Pământ. NASA îl monitorizează cu atenție

NASA monitorizează cu interes traiectoria unui asteroid uriaș care se îndreaptă spre Pământ. Apophis numit după zeul egiptean al haosului se va apropia la o distanță de 32.200 de kilometri de planeta noastră.

Asteroidul Apophis va fi vizibil de pe Pământ peste aproximativ cinci ani, pe data de 13 aprilie 2029. Oamenii de știință și publicul este urmăresc cu interes ce se va întâmpla și se pun la curent cu călătoria Zeului Haosului.

Astronomii sunt atenți la ceea ce se întâmplă cu asteroidul Apophis și ia în calcul să-l monitorizeze îndeaproape. În acest sens, NASA va folosi sonda spațială Osiris-Apex pentru a observa asteroidul, pe traiectoria sa, mai îndeaproape. Sonda spaţială a fost lansată din 2016 și a cules probe de sol de pe un alt asteroid. Iar acum se îndreaptă spre o nouă întâlnire, cu Apophis.

Pe de altă parte, o echipă de astronomi din cadrul Universiății Julius-Maximilians își propune să lanseze trei sateliți prin intermediul cărora să colecteze date.

Experții NASA sunt de părere că cercetările asupra lui Apophis și datele colectate vor ajuta la înțelegerea sistemului solar. Cercetările îi pot ajuta pe experți să elaboreze strategii și mijloace de apărare împotriva altor corpuri cerești care ar amenința planeta.

Apophis a fost descoperit în anul 2004, de NASA. Asteroidul este considerat a avea un potențial periculos din cauza dimensiunilor uriașe și a traiectoriei sale. Diametrul său este, conform observațiilor din 2014, de aproximativ 370 de metri. Are o formă alungită, asemănătoare cu o alună, și se crede că este format în principal din materiale de silicat, alături de fier şi nichel.

At asteroid Apophis, OSIRIS-APEX will use its thrusters to stir up rocks and dust to allow scientists to see just below. https://t.co/3faw4MYejN pic.twitter.com/RLfhFzjrM7

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) January 2, 2024