NASA recrutează astronauți pentru un exercițiu specială: Popularea Planetei Marte

NASA caută voluntari pentru participarea ca membru al echipajului la simularea unei misiuni istorice pe Marte. Prima misiune este de un an într-un habitat pentru a simula viața într-un mediu aflat în afara Terrei, care va începe în toamna anului 2022.

Seria de misiuni – cunoscută sub numele de Crew Health and Performance Exploration Analog – include trei simulări de suprafață pe Marte pe un an, bazate pe Johnson Space Center al NASA. Rezultatele experimentului vor ajuta cercetarea pentru a dezvolta metode și tehnologii pentru a preveni și rezolva potențialele probleme ale viitoarelor misiuni de zbor spațial uman către Lună și Marte.

„Aceasta este o oportunitate rară și unică. Experimentul este esențial pentru testarea soluțiilor, pentru a satisface nevoile complexe ale vieții pe suprafața marțiană ”, a declarat Grace Douglas, om de știință principal despre efortul de cercetare al tehnologiei avansate a alimentelor de la NASA la Johnson Space Center din Houston din Houston.

Vor avea un rol istoric în pregătirea umanității pentru următorul salt uriaș în spațiu

Fiecare misiune va consta din patru membri ai echipajului care trăiesc și lucrează într-un modul de 1.700 de metri pătrați tipărit 3D de ICON, numit Mars Dune Alpha.

Habitatul va simula provocările unei misiuni pe Marte, inclusiv limitările resurselor, defecțiunile echipamentelor, întârzierile de comunicare și alți factori de stres ai mediului. Sarcinile echipajului pot include plimbări spațiale simulate, cercetări științifice, utilizarea realității virtuale și a controalelor robotizate și schimbul de comunicații. Rezultatele vor furniza date științifice importante pentru validarea sistemelor și dezvoltarea de soluții.

„NASA explorează Marte – robotizat – de mai bine de cincizeci de ani. Acum, o călătorie umană pe Planeta Roșie este la orizont pentru prima dată ”, a spus Douglas. „Simulările pe Pământ ne vor ajuta să înțelegem și să combatem provocările fizice și mentale cu care se vor confrunta astronauții – înainte de a pleca”.

NASA caută cetățeni americani sănătoși, motivați sau rezidenți permanenți care nu sunt fumători, cu vârsta cuprinsă între 30 și 55 de ani și care sunt competenți în limba engleză pentru o comunicare eficientă între echipaj și controlul misiunii.

Selecția echipajului va urma criteriile standard ale NASA pentru candidații candidați la astronauți

Este necesară o diplomă de masterat într-un domeniu STEM, cum ar fi ingineria, matematica sau știința biologică, fizică sau informatică, de la o instituție acreditată cu cel puțin doi ani de experiență profesională STEM sau cel puțin o mie de ore pilotând o aeronavă.

De asemenea, vor fi luați în considerare candidații care au realizat doi ani de muncă în direcția unui program de doctorat în STEM sau au absolvit o diplomă medicală sau un program pilot de testare.

În plus, cu patru ani de experiență profesională, pot fi luați în considerare solicitanții care au absolvit cursuri de formarea ofițerilor militari sau o licență în științe într-un domeniu STEM.