NASA intenționează să găsească EXTRATEREŞTRI lângă Jupiter utilizând un dispozitiv de foraj NUCLEAR

NASA a propus un plan de a folosi un burghiu cu energie nucleară pentru a fora în suprafața Lunii lui Jupiter în încercarea de a găsi extratereştri. Exercițiul, poreclit "tunnelbot", se va arunca sub gheața care acoperă suprafața planetei, într-un efort de a confirma suspiciunile despre viața extraterestră ascunsă în adâncuri. Oamenii de știință au cunoscut de mult prezența unor cantități mari de apă ascunse sub crusta înghețată a lunii - dar a fost dificil de atins. O propunere prezentata la reuniunea din 2018 a Uniunii Geofizice a spus: "Am realizat un studiu conceptual al unei sonde cu motor nuclear (tunnelbot) care poate străpunge înveşişul de gheaţă pentru a putea să ajungă la ocean în căutarea dovezilor despre viața existentă / disparută". " Aparatul va folosi căldura emisă de reactorul nuclear pentru a-și face loc prin gheață. Cu toate acestea, proiectul are multe provocări. Se estimează că grosimea gheții peste ocean este cuprinsă între 2 și 30 de kilometri. Ar fi dificil să trimiteți mesaje prin gheață, de exemplu, ceea ce înseamnă că robotul va purta un cablu care ar putea trimite mesaje pe Pământ, mai notează express. Luna îngheţată a lui Jupiter este mai puţin mai mică decât Luna pământului.

