NASA a publicat un clip audio cu sunetele emise de o gaură neagră ce se află în centrul unui roi de galaxii

Sunetul emis de gaura neagră de la 200 de milioane de ani depărtare este editat astfel încât să poată fi auzit de urechile umane. NASA l-a amestecat cu alte date și l-a amplificat, spunând că ideea potrivit căreia nu există sunet în spațiu este o concepție greșită.

„Concepția greșită că nu există sunet în spațiu provine din cauza faptului că cea mai mare parte a spațiului este un vid, care nu oferă nicio modalitate de a călători undele sonore. Un cluster de galaxii are atât de mult gaz încât am captat sunetul real. Aici este amplificat și amestecat cu alte date, pentru a auzi o gaură neagră!”, au precizat cei de la NASA în postarea de pe rețelele de socializare.

Sunetul postat de NASA sună ca un mârâit cosmic sau ca un tunel prin care bate un vânt înficoșător.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we’ve picked up actual sound. Here it’s amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022