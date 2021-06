NASA a descoperit în jurul lui Neptun, o planetă „ciudată, necunoscută” cu asemănări izbitoare cu Pământul. Este vorba despre o exoplanetă, adică o planetă care ori își are orbita în jurul unei alte stele decât Soarele. Planeta aparține unui alt sistem planetar decât Sistemul nostru Solar, și se mișcă liber prin galaxie. Diana Dragomir, research assistant professor at the University of New Mexico în Albuquerque a comentat această descoperire.

Cercetătorii de la Laboratorul Astronomic NASA și de la Universitatea din New Mexico au descoperit exoplaneta TOI-1231 b orbitând o stea pitică tip M. Planeta este situată la 90 de ani-lumină distanță de Pământ și are o atmosferă remarcabil de asemănătoare cu propria noastră planetă. Descoperirea va fi publicată într-un număr viitor al revistei Astronomical Journal.

TOI-1231 b este un planetă din clasa inferioară lui Neptun cu o orbită de 24 de zile. În timp ce planeta este de opt ori mai aproape de steaua sa decât Pământul de Soare, are o temperatură apropiată de planeta noastră. Atmosfera sa este de aproximativ 330 Kelvin sau 140 de grade Fahrenheit, făcând TOI-1231b una dintre cele mai interesante exoplanete accesibile pentru studiile atmosferice, din cele descoperite până acum.

Potrivit cercetătorilor, există potențialul ca norii să fie prezenți în atmosferă și, probabil, dovezi ale apei. Pat Brennan, Programul de Explorare Exoplanetă al NASA, a scris pe site-ul organizației că planeta este „coaptă pentru studiu”.

El a temperat așteptările oamenilor care trăiesc pe planetă, dar a spus: „Deși nu este locuibilă din cauza dimensiunii sale, planeta le-ar putea oferi oamenilor de știință una dintre primele lor șanse să capteze o lectură de tip„ cod de bare ”a atmosferei unui Neptun temperat -exoplanetă de dimensiuni – o planetă care orbitează o altă stea. Acest lucru va permite comparații cu lumi similare din alte părți ale galaxiei, aducând perspective potențiale profunde asupra compoziției și formării exoplanetelor și sistemelor planetare, inclusiv a noastră”.

„Steaua pitică roșie a planetei, deși mică, este destul de strălucitoare în partea infraroșie a spectrului de lumină sau lumină dincolo de capătul roșu al spectrului care nu poate fi văzut cu ochiul liber.

„Este, totuși, ideal pentru investigarea ei de către de Telescopul Spațial Hubble și Telescopul Spațial James Webb.”

Membră a Departamentul de Fizică și Astronomie de la Universitatea din New Mexico, Diana Dragomir, a declarat că este nevoie de mai multe studii pentru a cunoaște componența TOI-1231 b. Ea a spus: „Observațiile viitoare ale acestei noi planete ne vor permite să determinăm cât de comun (sau rar) este formarea norilor de apă în jurul acestor lumi temperate.

„Densitatea redusă a TOI 1231b indică faptul că este înconjurat de o atmosferă substanțială, mai degrabă decât de a fi o planetă stâncoasă. Dar compoziția și întinderea acestei atmosfere sunt necunoscute! TOI1231b ar putea avea o atmosferă mare de hidrogen sau hidrogen-heliu sau o atmosferă mai densă de vapori de apă”.

„Fiecare dintre acestea ar indica o origine diferită, permițând astronomilor să înțeleagă dacă și cum planetele se formează diferit în jurul lui M pitici în comparație cu planetele din jurul Soarelui nostru”.